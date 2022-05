Robanperä gana en Portugal y refuerza su liderato en el Mundial de Rallys

Lisboa, 22 may (EFE).- El finlandés Kalle Rovanperä encabezó el doblete de Totoya en el Rally de Portugal, cuarta prueba del Mundial, y reforzó su liderazgo en el campeonato con su tercera victoria consecutiva, esta vez por delante de su compañero de equipo el británico Elfyn Evans y del español Dani Sordo (Hyundai).

El piloto catalán, con una gran actuación en la última especial del Rally (segundo a 2 segundos de Rovanperä), subió al podio como tercero, evitando un triplete de Toyota al arrebatar el tercer puesto al japonés Takamoto Katsuta.

Tras una victoria del francés Sebastien Loeb en el arranque del Mundial, en Montecarlo, Rovanperä ha encadenado tres victorias consecutivas (Suecia, Croacia y ahora Portugal) que lo mantienen como líder sólido del campeonato.

El finlandés se había situado líder en Portugal el sábado bajo la lluvia, al término de la especial Amarante 2 (la decimoquinta), y desde entonces no abandonó el primer puesto. El domingo Rovanperä abrió con victoria en el primer tramo; el segundo y el tercero los dominó el estonio Ott Tanäk (Hyundai), el líder se impuso en el cuarto y afrontó el "power stage" final, el tramo Fafe 2, de 11,18 km, con nueve segundos de ventaja sobre su compañero de equipo el británico Elfyn Evans.

No dio la menor opción a sus rivales. Sordo acariciaba, con un tiempo de 6:30.3, la victoria en la última especial, pero Rovanperä fue todavía dos segundos más rápido. "He dado lo mejor de mí y no sé lo que pasará. Taka y yo nos merecíamos el podio. Terminar tercero está muy bien, pero me hubiera gustado ser más rápido todo el fin de semana", comentó el español.

Rovanperä lidera el Mundial con 106 puntos, seguido del belga Thierry Neuville (60), Katsuta (38), Ott Tänak (37) y Elfyn Evans (37), mientras que Dani Sordo, con un solo rally este año, está décimo gracias a los 19 puntos que ha sumado en Portugal.