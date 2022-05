Sainz: "Ha sido una carrera mala, de inicio a fin"

El español Carlos Sainz (Ferrari), que concluyó cuarto este domingo el Gran Premio de España, manifestó en el circuito de Montmeló, en las afueras de Barcelona, que "ha sido una carrera mala, de inicio a fin", en la que, no obstante, consiguió su mejor clasificación en las ocho veces que compitió en esta prueba.

?Ha sido una carrera mala de inicio a fin, hemos tenido muchos problemas con el balance, pero sobre todo esa ráfaga de viento que me ha pillado entrando en la curva 4, que no la he sabido gestionar y me he ido a la gravilla", explicó Sainz, de 27 años, que arrancó tercero y acabó cuarto, tras una mala salida que le hizo perder algunas posiciones en la que poco después una ráfaga de viento le provocó una salida de pista.

"A partir de ahí he dañado mucho el coche en el suelo, iba con muy poca carga aerodinámica para el resto de la carrera. luego hemos intentado remontar y al final acabamos cuartos, sufriendo mucho toda la carrera?, indicó el talentoso piloto madrileño, que es quinto en el Mundial, con 65 puntos, 45 menos que el nuevo líder, su excompañero neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con el que debutó hace ocho años en Toro Rosso, ahora Alpha Tauri.

"Ha sido una carrera mala para el equipo", comentó Sainz, que este año ha subido tres veces al podio, también en referencia de su compañero monegasco Charles Leclerc, que, al abandonar por un problema en la unidad de potencia, perdió el liderato del Mundial en favor de Verstappen.

Red Bull, con el doblete que firmaron el neerlandés y su compañero mexicano Sergio Pérez, también asumió el primer puesto del Mundial de constructores, con 26 puntos de ventaja sobre la 'Scuderia', que había llegado en cabeza a Barcelona.

"Ha sido una pena por Charles (Leclerc), no sabemos todavía lo que ha pasado, pero es parte de un campeonato de 23 carreras, siempre va a haber carreras buenas y otras malas", opinó Sainz, que al acabar tercero la penúltima carrera, en Miami (EEUU), firmó su noveno podio en la categoría reina, el séptimo con Ferrari.

"Esta ha sido una de las peores carreras en lo que llevamos de temporada, y para Mónaco nos intentaremos rehacer", opinó Sainz este domingo, tras acabar cuarto el Gran Premio de España.