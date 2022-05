O'Ward: "No hay nada comparable con la Indy 500"

Chicago (EE.UU.), 26 may (EFE).- El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren SP) afirmó este jueves que "no hay nada comparable con la Indy 500", y no escondió que llega a la carrera de este domingo en Indianápolis con la ambición de pelear hasta el final para triunfar, porque, opinó, "si no vienes para ganar, ¿para qué vienes?".

"No hay nada comparable con esta carrera, no hay nada como la Indy 500, estoy muy emocionado", dijo Pato O'Ward en la rueda de prensa organizada en el día de medios en Indianápolis.

"Estamos en la Indy 500, si no vienes para ganar, ¿para qué vienes?. Estamos en buena posición. Mi equipo nos dio la oportunidad de hacer una gran carrera. Queremos luchar por la victoria y tener una carrera limpia", prosiguió.

El mexicano, nacido en Monterrey en 1999, expresó su ilusión por competir por primera vez en Indianápolis con las "gradas completamente llenas", después de las limitaciones de aforo vividas a causa del coronavirus, y aseguró que tiene buenas sensaciones con su coche.

"Estoy muy contento con mi auto, tenemos un carro rápido en tráfico. Puede que no sea el más fácil de manejar, pero es un auto competitivo y que nos deja atacar", aseguró.

Reconoció que, pese a que ganar las 500 Millas de Indianápolis es "el sueño" de todo piloto, intentará vivir la carrera "como una más".

O'Ward saldrá desde la séptima plaza este domingo, en una carrera en la que el neozelandés Scott Dixon logró la 'pole position' por delante del español Álex Palou, vigente campeón de la IndyCar.