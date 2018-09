Lorenzo satisfecho de haber podido entrenarse antes

Alcañiz (Teruel), 20 sep (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) se mostró satisfecho de haber podido entrenarse antes en el circuito Motorland Aragón porque "da la posibilidad de avanzar más y saber qué camino coger".



"Lo que no sé es si te da una ventaja tremenda", añadió Lorenzo, y señaló que "es evidente que los test no te dan cosas negativas, sino positivas".



"Esas horas de más probando en este circuito, además siendo bastante cerca de la fecha de la carrera, siempre te da la posibilidad de avanzar más y saber qué camino coger y por eso vamos con una pequeña ventaja, pero luego hay que tener en cuenta que la temperatura y el agarre son distintos, porque se añade la goma de las Moto2 y las Moto3, pero, si tengo que elegir, prefiero entrenar antes", reconoció el piloto de Ducati.



Al recordar su caída en Misano Adriático, Jorge Lorenzo dijo que "vas probando neumáticos" y por ese motivo reconoció: "En Misano vimos que el blando trasero era imposible de utilizar, porque después de diez vueltas perdía mucho y había que usar el medio".



"De delante, quizá lo podría haber utilizado, porque el 80 ó 90 por ciento de las ocasiones utilizo el blando, que me ofrece mejores sensaciones pues necesito un poco más de adherencia que los demás porque inclino más, pero en Misano no lo utilicé y no podía parar más la moto con ninguno de los dos, porque los dos eran medios. Me costaba mucho en las frenadas y no podía sacar las ventajas que tengo en estos momentos", lamentó el piloto de Ducati.



Una vez más surgió el "caso Fenati" y Jorge Lorenzo no tuvo problemas en hablar sobre el asunto: "Si sólo ves los cinco segundos de la acción, es indefendible y no se tendría que hacer nunca, pero el motivo por el que Romano hace eso no es porque se le gire la cabeza, sino que viene de unas acciones entre él y Manzi muy descontroladas".



"No pensaban en la carrera, sino en fastidiarse el uno al otro y ahí empezó Manzi, que tiene antecedentes de ser un piloto extremadamente agresivo. Sacó de sus casillas a Romano, que hizo esa acción indefendible en lugar de dejar que se fuese para ir luego a Dirección de Carrera a solucionarlo fuera de la pista y no hacer eso", destacó Jorge Lorenzo.



"No sé cuántas carreras lleva, pero además de esa patada a otro piloto (Niklas Ajo), no creo que Romano sea un piloto de los más inconscientes y de los que hace locuras, si bien de todos es sabido que es muy dado a ser muy caliente en determinadas situaciones, y eso se debe tratar", incidió el campeón español.



"Yo nunca hice una acción de ese tipo, pero también era un piloto muy caliente y lo fui mejorando. Eso se lo tendría que tratar con especialistas o trabajando sobre él mismo, pero creo que se ha sido demasiado injusto con Fenati y se le tendría que dar otra oportunidad. Eso de romper el contrato o no cogerlo el próximo equipo creo que ha sido demasiado injusto para él", incidió Lorenzo.