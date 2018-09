Márquez inaugura ´la primera curva´ de su trayectoria deportiva en Aragón

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha inaugurado "la primera" curva de su trayectoria deportiva, que da nombre al giro número diez del circuito de Motorland Aragón, en donde se ha colocado un obelisco en roca de seis toneladas y color ocre, realizado con tierra de la zona y una inclinación de 22 grados, obra del escultor José Miguel Abril.

Entre las autoridades presentes junto al piloto y el artista protagonista de la obra y natural de Alcañiz, estuvieron Carmelo Ezpeleta, Marta Gastón (presidenta de MotorLand y consejera de economía, industria y empleo del Gobierno de Aragón) y Juan Carlos Gracia, alcalde de Alcañiz.

"Tengo que agradecer al circuito de Aragón y a toda la gente que ha hecho posible que tenga una curva en un circuito del Mundial, y qué mejor manera que compartir este momento con toda la gente que hace posible esto, que es todo mi equipo, la gente, los periodistas y todo el Fan Club, que estáis siempre apoyando al ciento por ciento, en los buenos y en los malos momentos", señaló Marc Márquez en el momento de la presentación del monolito.

"La presión está ahí. Lo tenemos que hacer bien este fin de semana, pero hay un Mundial y tocará controlar estas ganas, aunque tener una curva aquí, seguro que mañana, en el primer entrenamiento, lo primero que haré cuando pase por aquí será mirar de reojo el monumento", reconoció el piloto de Repsol Honda.

"¡A ver cómo se ve desde la pista, que es importante también! Pero sólo la primera, que en la segunda pasaré enchufado ya", dijo en tono jocoso el líder del mundial, quien en función de los resultados que se registren en el Gran Premio de Aragón podría sentenciar el título en la siguiente cita del campeonato.

Marc Márquez incidió en el hecho de que le hacía "ilusión, sobre todo por el sitio, pues Aragón es un sitio que desde la primera vez que vine es muy especial, está muy cerca de Lérida, que es mi campo base en la vida y cuando me lo propusieron, hace dos años ya, no estaba muy de acuerdo, pues estas cosas me dan mucho respeto, pero tener una curva en uno de los mejores circuitos del mundo, al final pensé, me tiró a la piscina".

"Este año tengo ya una de las mejores curvas o de las que más me gustan en el mundial, y ahora será recordado, en especial por esto, pero habrá que intentar rematar todo el domingo para que sea un fin de semana rodado", afirmó Márquez.

El piloto de Repsol Honda explicó los motivos por los que le gusta esta curva: "Tenía que ser una curva de izquierdas, ese es el punto número uno, que son las que se me dan mejor, y en un circuito de izquierdas y con curvas de izquierdas que son las que se me dan mejor".

"Sales del sacacorchos, segunda y tercera velocidad, y es una de mis curvas favoritas y de las que se me da mejor porque llega un punto a mitad de la curva que la cabeza te pide cortar gas, pero el corazón te dice que abras el acelerador y vas derrapando de izquierdas y eso pues es de las curvas que me gusta y que normalmente se me da muy bien", añadió.

"Cuando el circuito de Aragón me propuso que curva quería, pensé en la que hay enfrente de la tribuna del fan club, pero era de derechas y esas no se me dan tan bien, así que prefiero esta de izquierdas y veremos si podemos hacer aquí algún adelantamiento", comentó Marc Márquez.

Al ser preguntado por la posibilidad de que fuese otra curva la elegida, Marc Márquez afirmó: "No te puedes guiar por la fotografía o por el momento, te tienes que guiar por el corazón y ésta es la curva cuando estoy rodando en Aragón en la que siempre pienso en llegar, pues es de las que me lo paso mejor, y es una de las curvas ciegas más difíciles del circuito".