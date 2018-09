Torres asegura que se lo imaginaba "mucho más difícil"

Alcañiz (Teruel), 21 sep (EFE).- El español Jordi Torres, sustituto del lesionado Tito Rabat en la escudería Reale Avintia de MotoGP para el Gran Premio de Aragón que se disputa este fin de semana en el circuito de Motorland Alcañiz, aseguró tras la primera jornada de entrenamientos que se lo imaginaba "mucho más difícil".



"Me lo imaginaba mucho más difícil, mucho más complicado de lo que realmente ha sido, aunque bien es cierto que el equipo me lo ha puesto todo muy fácil y me han ayudado muchísimo para acostumbrarme a la moto gradualmente", explicó Torres.



"Me han ido poniendo más potencia, quitando control de tracción y, poco a poco, se ha ido convirtiendo en una moto más complicada, pero a la vez más me gustaba", señaló el piloto barcelonés de Rubí.



"Después de un día como hoy, que ha sido positivo porque había bastante expectativa, no estoy contento del todo y soy el primero que se presiona y tengo claro que podríamos haber terminado rodando en 1'50.6 o 1'50.7, pero si no lo hemos conseguido, ha sido por mi culpa", afirmó sin dudar.



"Todavía no soy capaz de hacer todo bien en una vuelta, ser preciso y constante, pero no quería asumir riesgos y la verdad es que llegar aquí era relativamente fácil, pero ahora es cuando cuesta más mejorar ya que hay que entender cómo hacer las rectas en el menor tiempo posible, frenar más tarde o acelerar antes, pero me equivoco", explicó Jordi Torres