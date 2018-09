Viñales asegura que ha sido un viernes "extraño, realmente extraño"

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), concluyó la jornada en la décima posición y sin demasiadas buenas sensaciones, pero lo cierto es que aseguró que "es extraño, realmente extraño, porque las condiciones de pista eran peores en los test y conseguí ir más rápido".

"Cuando perdemos un poco de agarre en la frenada la moto ya no funciona y por eso hay que trabajar para que no pase en la carrera", continuó Viñales, quien reconoció que el problema no es sólo de electrónica si no también de motor.

"Habrá que trabajar muy duro este invierno y pensando mucho en domingos que no haya adherencia, en vez de pensar más a una vuelta, ya que a nosotros nos cambia mucho de los test a la carrera y en Misano fui capaz de rodar similar al test, pero aquí es imposible", continuó el piloto de Yamaha.

"Me cuesta mucho, incluso con goma usada ruedo mucho más lento y hay que entender si es la pista o las condiciones las que nos han hecho cambiar mucho el comportamiento de la moto", agregó.

En cuanto al momento en que necesitó por la mañana que el australiano Jack Miller le empujase hasta su taller, Maverick Viñales comentó que estaba probando "una cosa en el embrague y cuando he puesto la marcha se me ha parado la moto. No pasa nada", dijo, para añadir que "en Misano no perdí ninguna posición en la salida, las perdí en la frenada y el embrague lo hemos mejorado y tengo más confianza; ahora llevo cable".