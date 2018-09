Lorenzo asegura que "ha sido mucho más difícil que en Misano"

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) sumó su tercera mejor clasificación consecutiva y la cuarta de la temporada, si bien reconoció que "ha sido una 'pole' mucho más difícil que la de Misano, ya que ha sido mucho más competida, con una diferencia de escasas milésimas".

"Ha sido difícil, ya que el neumático trasero después de dos o tres vueltas al ochenta por ciento se había desgastado un poco y no tenía la misma adherencia del primero", comentó Lorenzo.

Respecto al planteamiento de la carrera indicó: "Dependerá del ritmo del principio, si el ritmo es lento puede ser que al principio el grupo sea mayor de tres pilotos, pudiendo llegar a seis o siete, pero si el ritmo es rápido, el primer grupo será menor, aunque habrá que ver la gestión de los neumáticos".

Lorenzo fue muy crítico con los que "siempre" esperan para coger rebufos pero no quiso dar nombres para "no dar protagonismo a los que hacen siempre lo mismo".

"Esta vez ha sido algo inusual en pista porque normalmente en MotoGP no se frena tanto, no se va tan lento, y no sé realmente cómo funciona el reglamento, si hay un límite de sector de lentitud, pero la verdad es que iban muy lentos todos, esperando, y delante mía hubo siete u ocho pilotos parados que no te dejaban tirar ya que te los podías comer y perder la vuelta", aseguró el piloto de Ducati.

"He tenido la paciencia suficiente para esperar a la última vuelta y por suerte he pasado con diez segundos y al tirar ese grupo y dejar pista libre he tenido el espacio suficiente para conseguir esas dos décimas y conseguir la el mejor tiempo, dijo Lorenzo.

"Aragón siempre ha sido un circuito difícil para Yamaha y en Misano se esperaba más de ellos, pero por suerte es problema de ellos y no mío, Yamaha es quizás después de Honda la marca con más títulos de la historia y más temprano que tarde llegarán otra vez y lucharán por victorias y campeonatos", comentó Lorenzo sobre los problemas de su exequipo.

Sobre cuál puede ser el desarrollo del Gran Premio de Aragón señaló: "En Misano creía que no se podía tirar y Dovizioso tiró bastante fuerte toda la carrera y le aguantaron las gomas, así que dependerá del calor, de la pista y de la carrera de Moto2; es como tirar una moneda al aire, pero lento no puedes ir si quieres ganar".

"Después de Misano, el enfoque es, más que quedar segundo, intentar ganar el máximo número de carreras y no me gustaría caerme, pero tengo menos presión que Dovizioso, ya que él sí que no puede cometer errores y Marc preferirá quedar segundo o tercero a caerse", agregó Jorge Lorenzo.