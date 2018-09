Laia Sanz será baja por una infección vírica y bacteriana

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- La española Laia Sanz será baja de la próxima edición del Rally de Marruecos, puntuable para el campeonato del mundo de rallys Cross-Country, que se disputará entre el 4 y 9 de octubre, como consecuencia de una doble infección vírica y bacteriana.



Sanz deberá permanecer de baja al menos durante un par de semanas y en reposo absoluto, motivo por el que la deportista señaló en una nota de prensa de su equipo que "perderse esta carrera es un golpe importante, pero la prioridad es recuperarse lo antes posible para ir al Dakar con las condiciones físicas al ciento por ciento".



La campeona del Dakar, trece veces campeona del mundo de trial y cinco de enduro, comenzó a tener problemas físicos durante el "Desafío Inca" de hace diez días, que motivaron su abandono tras someterse a varias pruebas médicas en Barcelona, se diagnosticó un doble cuadro, "al contraer hace unos meses, una mononucleosis infecciosa provocada por el virus de Epstein-Barr, que se ha manifestado con fatiga extrema y episodios de fiebre, entre otros síntomas, y por otra parte, también padece la fiebre Q, provocada por una bacteria llamada Coxiella Brunetii, que le ha causado fuertes cefaleas, náuseas y vómitos", dice la nota de prensa.



"Desde hace semanas no me encuentro al ciento por ciento y pensaba que era porque estaba sobrecargada de entrenamientos, pero en el Desafío Inca lo pasé muy mal y, de hecho, es la única carrera de mi vida que he abandonado por estar indispuesta", reconoció la motociclista.



"Muchas veces he competido con gripe, por ejemplo, pero realmente esta vez no estaba en condiciones pues se juntaron la mononucleosis, que ya de por sí te deja K.O., con la fiebre Q y acabé destrozada. Toca hacer reposo y seguir el tratamiento con antibióticos hasta que los médicos me den el alta", confirmó Laia Sanz.



"Me sabe muy mal perderme el Rally de Marruecos, pero tras conocer el diagnóstico y el tratamiento, no hay más remedio que quedarme en casa, algo que he decidido conjuntamente con el equipo", agregó la campeona de motociclismo.