Jorge Prado: ´Este título es muy importante para mí y para mi familia´

Madrid, 1 oct (EFE).- Jorge Prado, campeón del mundo de motocross MX2 aseguró, en la recepción en el Consejo Superior de Deportes, (CSD) que el título "es muy importante" para él y "para su familia", ya que se marcharon a Bélgica cuando él tenía 11 años y fueron años de "sufrimiento y mucho esfuerzo"



"Empecé desde muy pequeño y la progresión ha sido muy buena, lograr este título fue muy importante tanto para mí como para mi familia ya que después de habernos ido a vivir a Bélgica y tener años de sufrimiento y mucho esfuerzo es una gran recompensa", manifestó.



"La mejor manera posible", aseguró.



Prado logró el campeonato de MX2 a pesar de un inicio de temporada al que llegó sin estar al 100 por 100: "Dos meses antes de empezar la primera prueba tuve una lesión en el codo. En la primera prueba se me lió todo mucho y empezamos bastante retrasados, pero poco a poco fuimos recuperando y a mitad de temporada me puse primero en la clasificación y a partir de ahí fui ganando todas las pruebas", dijo.



"Acabar la temporada consiguiendo una victoria y el título es la mejor manera posible", prosiguió.



Un éxito que confía en conseguir la próxima temporada: "Habrá un poco más de presión pero creo que podemos lograr el título otra vez".



Un objetivo que se pone ya que de momento no se plantea subir a la máxima categoría de motocross, donde las motos son más potentes y pesadas: "Por ahora me quedo en la categoría de MX2 y no me veo preparado para la categoría reina", expresó.



"Me felicitaron los hermanos Márquez, Viñales, Pedrosa... de ídolos, y recibir sus mensajes me hizo muy feliz", concluyó.