Dovizioso se encuentra en el mejor momento de su carrera

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), piloto de MotoGP, afirmó que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva: "sinceramente, del año pasado a este somos un poquito más fuertes".



"El año pasado fue un campeonato muy extraño, en el que fuimos capaces de cambiar el paso desde Mugello, aunque tuvimos altibajos hasta el final y, a pesar de eso, conseguimos ganar seis carreras", explicó el italiano, segundo en el Mundial.



"En este año, sin embargo, empezamos con el cambio del reglamento sobre las alas, y nos tuvimos que adaptar a esto y necesitamos unas cuantas carreras; los neumáticos se están comportando de manera algo diferente y nos hemos tenido que adaptar, pero hemos conseguido sacar nuestro verdadero potencial de Brno en adelante", explicó.



"Desde Le Mans éramos muy fuertes, pero con altibajos, y a partir de Brno, hemos conseguido mejorar ciertos pequeños aspectos, ahora tenemos mucha más sustancia que el año pasado, y aunque entonces nos jugamos el campeonato hasta la última carrera, creo que nuestros rivales nos temen más ahora que el año pasado", aseguró convencido el piloto italiano.



"No es una cuestión de estado de forma si no de trabajo hecho, de sustancia; cuando en cada carrera te juegas la victoria o el podio quiere decir que hay sustancia, no es un momento y estoy convencido que los errores nos han forzado a mejorar, nos han metido en crisis pero nos han hecho trabajar bien y llegar a esta situación", manifestó Dovizioso.



Al referirse al trazado tailandés, Andrea Dovizioso comentó que "es una pista demasiado pequeña" para las motos que tienen ahora. "La primera parte no tiene demasiada interpretación, pero la segunda puede marcar las diferencias; será un fin de semana muy extraño porque hay muchos aspectos diferentes que gestionar", reconoció.



"Cuando no has hecho nunca una carrera en una pista, hay muchos detalles que no conoces en los que se tiene que trabajar a lo largo del fin de semana y los neumáticos son completamente distintos a los del test, en cierto sentido, será como empezar de cero. Y con este calor estaremos realmente al límite para poder acabar la carrera", dijo el piloto de Ducati.



"El calor condicionará mucho la carrera, porque en entrenamientos, en un circuito 'stop and go' puedes hacer determinadas cosas, pero todo cambia cuando hay que dar muchas vueltas seguidas. Todo estará al límite, tanto el piloto como la moto", señaló Dovizioso, quien dijo no pensar en el campeonato: "es uno de los últimos pensamientos que tengo".



"No tengo el poder de condicionar el resultado del campeonato, de condicionar la victoria de Marc -Márquez-, así que tengo que hacer mi carrera como en los últimos grandes premios porque esto ha funcionado; queremos seguir mejorando pequeños aspectos porque sabemos que serán fundamentales para el próximo año", comentó Andrea Dovizioso.