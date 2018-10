Dovizioso, satisfecho porque "luchaba por la victoria"

Motegi (Japón), 21 oct (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), que se fue por los suelos en la penúltima vuelta del Gran Premio de Japón de MotoGP dijo que no estaba "desilusionado", porque había luchado por la victoria.



"Cuando luchas por una victoria y te vas a casa con cero puntos no es agradable, pero en realidad era luchar por una victoria y por retrasar el título de Marc, pero sólo eso, retrasar su celebración". señaló.



"No es una situación como para estar devastado y menos cuando caes sin llegar al límite, pues no es lo mismo que si te tiran, pero en esta ocasión nos estábamos jugando la victoria con un campeón al que no es fácil batirlo y de lo que se trata es de continuar trabajando para mejorar", comentó Dovizioso.



"Hay muchos campeones y si no lo hemos conseguido significa que hay algo que tenemos que hacer", reconoció el italiano.



En cuanto al planteamiento de carrera Andrea Dovizioso aseguró que "no había un sólo punto para atacar, había varios".



"Estaba intentando crear una situación favorable y por ahora no quiero describir la carrera, primero la quiero ver porque he hecho muchos giros delante pero la impresión es que él -Márquez- ha hecho una estrategia para evitar que le pudiera superar", añadió.



"Con lo que yo he visto en la vuelta y media que he estado detrás no era posible ir detrás mío pilotando así, esa es la impresión que tengo, pero es una impresión es de una vuelta y media y por eso tengo que ver todas las imágenes", explicó el italiano.



"Creo que cuando se ha puesto delante ha comenzado a controlar más que no le pudiera adelantar que a atacar y por eso se ha creado esa situación, creo...", incidió Dovizioso.



Las circunstancias de las carreras han propiciado que Dovizioso pudiera perder incluso en sub campeonato a manos de Valentino Rossi y la Yamaha YZR M 1, al respecto el italiano explicó: "Es muy sencillo, hemos dejado sin llevar a casa una serie de puntos que eran importantes y cuando nos hemos caído estábamos luchando por el podio o por la victoria".



"En lo que se refiere a nivel de potencial piloto/moto tenemos mucho más, pero a tres carreras del final estamos a cien puntos de Márquez, pero depende de cuáles sean tus objetivos pues si el objetivo es el campeonato debes hacer la carrera para jugarte el triunfo y el campeonato y por eso puede producirse el error e irte a casa con cero puntos", continuó Dovizioso.



"Mientras que Valentino ha gestionado perfectamente la situación que tenía este año y todos sabemos que está muy disgustado, porque por ahora no puede disputar el campeonato, pero es una situación de carrera que puede cambiar en cualquier momento", manifestó.



"Si alguien se quiere jugar el campeonato tiene que estar atacando siempre para llevar los resultados a casa y Yamaha se ha comportado de manera inteligente, sabiendo que deben llevar el máximo de puntos a casa sin pensar demasiado en la victoria, pero esa no es, afortunadamente, nuestra situación actual", señaló el piloto italiano.