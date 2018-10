Bautista confirma que "la moto no se parece en nada"

Phillip Island (Australia), 25 oct (EFE).- El español Álvaro Bautista disputará este fin de semana el Gran Premio de Australia con la Ducati Desmosedici GP18 del lesionado Jorge Lorenzo y explicó que "por fuera la moto cambia" respecto a la suya y que "por dentro no se parece en nada".

"Toda la gente y especialmente Gigi -director deportivo e ingeniero jefe de Ducati- me ha dicho que no me vuelva loco y que disfrute el fin de semana; no hay ninguna presión, sólo disfrutar un fin de semana con Ducati y nada más", incidió Bautista.

"Me subí ayer en la moto de Jorge y es muy distinta a la mía; como va a haber muchas cosas nuevas, hemos empezado por lo básico, que es cambiar a la misma posición que tengo en mi moto, hemos cambiado toda la ergonomía para hacerla como la mía ya que básicamente el depósito es bastante más estrecho que el que llevaba Jorge, es más parecido al que lleva Dovi, y el asiento igual, más estrecho", explicó sobre las características de la Ducati oficial.

"El estilo de pilotaje de Jorge es que se descuelga mucho más, está más tiempo y necesita apoyo en el asiento mientras que yo tengo otra manera de pilotar, soy más pequeñito; Jorge conduce más con la parte baja del cuerpo y las piernas, y yo con los brazos".

En 2019, Álvaro Bautista será piloto oficial de Ducati pero en el mundial de Superbike, por lo que recalcó que está contento de poder serlo y que, cada vez que lo piensa, le "gusta más la idea".

"Ducati está muy involucrada en el nuevo proyecto y quieren que la nueva cuatro cilindros en "V" sea una moto ganadora y eso es un apoyo increíble. Creo que vamos a tener muy buenas armas para disfrutar el próximo año" manifestó Bautista.

Sobre la posibilidad de que Jorge Lorenzo no regrese a la competición en el Gran Premio de Malasia en Sepang, Álvaro Bautista afirmó: "No soy yo el que lo decide pero, si Jorge -Lorenzo- no se recupera y no puede correr, yo encantado de seguir corriendo con su moto. Y encima en Sepang, que es una pista bastante buena para la Ducati".