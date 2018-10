Márquez recalca que no ha acabado 2018 y que seguirá concentrado

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) recalcó en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Australia en el circuito de Phillip Island, después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por quinto año en Japón que "no ha acabado 2018" y sigue "concentrado en este año".

"Vamos a acabar bien el año e intentaremos comenzar igual, ahora son tres circuitos en los que se puede sacar mucha información, y también mantener el ánimo", explicó Márquez, aunque recordó que "fácil no es nunca".

"Me estoy poniendo presión pero es lo que me toca decir ahora; es verdad, no tengo presión pero el objetivo es intentar ganar, pero utilizando la experiencia de 2014 y 2016 y si toca hacer podio se tiene que entender, aunque trabajaré para intentar ganar la carrera.

"Da la sensación que a la gente le parece fácil porque, sin ir más lejos, en el fin de semana de Motegi, me decían 'hemos traído aquí al jefe de Honda porque como va a pasar algo importante el domingo así ya está aquí" y se preguntó "¿Y quién te dice a ti que te va a pasar esto? Lo ven fácil. Pero no lo es, y quien ha sido deportista, piloto, lo ve. Nunca se sabe", afirmó el piloto de Repsol Honda.

"Llegarán momentos malos, seguro; en todas las carreras deportivas de un piloto, de un profesional, llegan. ¿Cuándo? No se sabe si el año que viene, si de aquí a tres o cinco", remarcó.

Marc Márquez no dudó a la hora de comentar sus límites, pues desde su punto de vista afirmó que no cree que "nadie tenga un límite, y si alguien se pone un límite es que no afronta bien la vida. El límite no es ni para alcanzarlo ni pensarlo".

"No pienso ni en el futuro ni en el pasado, sino en vivir del presente y ahora hemos conseguido este título y el año que viene tendré la presión y las ganas de intentar conseguir otro", comentó el piloto de Repsol, quien reconoció que espera que "esta presión y ganas sigan" en toda su carrera deportiva "porque esta es una buena señal, aunque no guste convivir con presión". "Espero que toda mi carrera deportiva sea así", resaltó.

En el aspecto técnico, Marc Márquez señaló: "Éste ha sido el primer año en el que hemos tocado poco; hemos mejorado menos, pero hemos entendido más cosas y se tiene que mejorar, tocar cosas o no, para ser mejores, pero sin volvernos locos. Es decir, poco a poco".

Ya en clave de título, nuevamente, a Marc Márquez se le preguntó por la posibilidad de que Jorge Martín sea campeón del mundo de Moto3 y respondió que "será campeón si confía en él mismo; tiene que confiar en él mismo y no en las ayudas de KTM. Si eres el más rápido en pista no hay ayudas que valgan para ser campeón".