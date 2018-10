Viñales: "Que hagan una moto para mí y podrán estar delante ganando carreras"

Phillip Island (Australia), 25 oct (EFE).- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) fue crítico con su fábrica al asegurar que si hacen una moto para él estará delante ganando carreras.

"No voy a cambiar mi estilo de pilotaje, el año pasado ya lo hice y fui peor; que hagan una moto para mí y podrán estar delante ganando carreras, y ya está", aseguró.

"Yo no voy a cambiar más mi estilo de pilotaje, porque al final pierdo mi esencia; lo que me ha traído hasta aquí lo pierdo y eso es lo que no voy a perder nunca", recalcó Viñales.

El piloto de Yamaha recordó la carrera en Japón, de la que dijo que se pueden sacar pocas conclusiones y sí hay alguna, dijo que era que trabajaron "durante todo el fin de semana de manera errónea". "Quizás probábamos demasiadas cosas durante el fin de semana y era más importante centrarse en la electrónica, un poco en las líneas, pero intentamos buscar más y al final fuimos a peor, así que este fin de semana intentaremos encontrar una buena moto en los primeros libres y mantenerla hasta el domingo", señaló.

"En Japón, casi cada entrenamiento lo hice con una moto distinta y ahí estuvo el error, en Tailandia fui más constante y podía conocer mejor la moto con la que salía en carrera, así que esperemos encontrar una buena moto en los primeros libres ya que yo creo que la moto de Tailandia funcionará bien aquí y la mantenemos hasta el domingo", explicó Maverick.

No obstante, Maverick Viñales reconoció: "Phillip Island es una pista en la que ya desde la primera vuelta me siento cómodo, así que seguramente desde el principio daré más que en Japón, pero ya veremos".

"A mí, sólo me gustaría comprender el porqué yo no pude ir rápido en esa carrera y ya está", incidió Viñales, quien aseguró que sus problemas son bastante parecidos a los de su compañero de equipo (Valentino Rossi), para agregar: "Yamaha tiene la llave, yo sólo se pilotar, ojalá supiera hacer una moto, ojalá".