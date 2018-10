Martín dice estar contento en "la carrera más difícil" de su vida

Phillip Island (Australia), 28 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Honda), quinto en el Gran Premio de Australia de Moto3 y líder del mundial de la categoría, dijo estar contento ya que "lo importante era acabar y más viendo cómo era la carrera", que calificó como la "más difícil" de su vida.

"Creo que hemos hecho un gran papel, a pesar de todos los adelantamientos en un grupo tan grande, y de tener muchos problemas, porque he tenido muchos durante la carrera que ya he notado esta mañana y que no había tenido durante el fin de semana", explicó.

Martín señaló que se encontraba "muy mal con la moto", pero "fuerte" a pesar de todo. "Teníamos el desarrollo muy corto y a final de recta me pasaban de diez en diez, pero luego en las curvas podía ir adelantando, me he encontrado muy bien para la última vuelta", comentó.

"En la zona de las curvas 9 y 10 casi me toco con Vietti y me he asustado; podría haberle adelantado, pero prefería salvar los muebles y he salido muy fuerte de la última curva pensando adelantar, pero al final he sido quinto, más puntos en el campeonato, que era el objetivo claro", dijo.

El líder del Mundial de Moto3 dijo que "cada vuelta era una locura", con adelantamientos constantes y veloces, y que, por eso, él utilizó "mucho la parte de fuera, porque era la única línea libre".

"En la última vuelta tenía mucho miedo de que alguno por detrás se pasase de frenada y se me llevase puesto, pero no ha pasado, por lo que puedo estar contento", reconoció Jorge Martín.

Martín consolidó hoy su liderato, con 215 puntos, doce más que el italiano Marco Bezzecchi, segundo en la clasificación, y 20 más que el italiano Fabio di Giannantonio, tercero.