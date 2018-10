Viñales aprovecha la ausencia de Márquez para romper la racha negativa de Yamaha

El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) supo aprovechar a la perfección la ausencia de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) como consecuencia de un "lance de carrera" como él mismo denominó, para romper una racha negativa de victorias de Yamaha que ya se prolongaba por demasiado espacio de tiempos.

Y eso que Maverick Viñales ya avisó en los días previos a la disputa del Gran Premio de Australia que si Yamaha le daba una moto que funcionase él podría estar peleando por ganar carrera, ¡y lo hizo! de manera clara y contundente.

Bien es cierto que para que llegase la victoria de Maverick Viñalesy, por ende, de Yamaha, el piloto de Repsol Honda tuvo que protagonizar su segundo "cero" de la temporada, un "cero" en el que no tuvo absolutamente ninguna culpa, pues se vio embestido por el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) a final de recta y aunque no se fue por los suelos, la rueda delantera de su rival golpeó la parte posterior de su moto y rompió el soporte del sillín y del colín posterior, obligándole a retirarse.

Márquez no quiso dar mayor importancia a la situación, que consideró un lance de carrera pero, sobre todo, por el hecho de que ya llegaba de Japón con el título matemáticamente en el bolsillo, pues de no ser así seguramente esa tranquilidad y parsimonia del ya campeón del mundo no habría sido la misma.

En cualquier caso esa circunstancia dejó expedito el camino a Maverick Viñales, que supo aprovechar su oportunidad y también dejar con la miel en los labios al italiano Andrea Iannone, a quien todos, incluso Marc Márquez, consideraban el gran favorito para la carrera por el impresionante ritmo que habría mostrado durante todo el fin de semana por tierras australianas.

La victoria de Viñales también dejó claro, como él había declarado en más de una ocasión, que si le dejaban trabajar como a él le gustaba los resultaron acabarían llegando.

Apenas restan dos grandes premios por disputarse, en los que Marc Márquez querrá sentenciar con autoridad su hegemonía durante toda la temporada, mientras sus rivales intentarán concluir con el mejor sabor de boca posible para afrontar la pretemporada con las mayores ganas y el mejor material posibles.

En Moto3 el español Jorge Martín (Honda) no aprovechó al máximo la oportunidad que le brindó la caída de su rival por el título, el italiano Marco Bezzecchi (KTM), embestido por el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), en una carrera que finalizó quinto pero que fue un auténtica batalla campal casi hasta la bajada de la bandera de cuadros, lo que seguramente "cortó" al madrileño a la hora de arriesgarse para mejorar su clasificación.

En cualquier caso, la quinta plaza que obtuvo en Australia le ha permitido aumentar a Jorge Martín de uno a doce puntos la diferencia respecto al italiano, con el objetivo claro y obvio de no cometer ningún error ni en Malasia la semana que viene ni quince días más tarde en la carrera de la Comunidad Valenciana.

Esas precauciones fueron las que seguramente forzaron al italiano Francesco Bagnaia (Kalex) y al portugués Miguel Oliveira (KTM) a no arriesgar en un gran premio de Moto2 en el que no se "sintieron cómodos" en ningún momento del fin de semana.

El italiano llegó con 37 puntos de ventaja desde Japón y se marcha camino de Malasia con 36.

