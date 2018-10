Mir y Márquez buscarán entrar a los primeros puestos de Moto2 en Malasia

Joan Mir y Álex Márquez, del equipo de Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, buscarán entrar a los primeros cuatro puestos de la clasificación del Moto2 en el Gran Premio de Malasia, pues se ubican en el sexto y quinto lugar en la general del Mundial respectivamente, con 149 y 148 puntos, a tres unidades del italiano Lorenzo Baldassarri, del Pons Racing.

Mir quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Australia, que se disputó en Philip Island el pasado 28 de octubre, donde solo fue superado por el sudafricano Brad Binder, del equipo Ajo Motorsport. "El mayor desafío es el calor en el Gran Premio de Malasia, a mí me gusta el calor sólo cuando estoy en la playa, pero me encanta el circuito y habitualmente soy competitivo", dijo Mir.



La carrera se disputará en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia) el próximo domingo 4 de noviembre, pista que tiene una longitud de 5.543 metros, una anchura de 16 y cuenta con cinco curvas hacía la izquierda y 10 a la derecha. "Aunque no podemos olvidar que nunca he corrido en ese circuito en Moto2. Espero ser igual de rápido en Moto2 que en Moto3, aunque mi confianza está muy alta después del podio en Phillip Island", destacó Mir.

Por su parte, Álex Márquez, quien sufrió una caída el pasado 27 de octubre durante los últimos entrenamientos previos al Gran Premio de Australia, señaló que en la próxima carrera en Malasia podrán ser "competitivos".

"Malasia siempre ha sido un reto complicado para mí debido al calor, pero me gusta mucho la pista porque es rápida y ancha. Tenemos un buen conjunto y soy optimista", destacó Márquez, quien quedó en el séptimo puesto el pasado domingo en Australia.

Actualmente el primer lugar en la clasificación general del Moto2 lo ocupa el italiano Francesco Bagnaia del equipo Sky Racing Team VR46 con 288 puntos, mientras que el segundo puesto es del portugués Miguel Oliveira, del Ajo Motorsport, con 252 unidades. El tercer lugar lo ocupa el sudafricano Brad Binder, también del Ajo Motorsport, con 193 unidades.