Bagnaia con el título como objetivo, Martín un paso por detrás

Sepang (Malasia), 31 oct (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia llega al Gran Premio de Malasia de Moto2 que este fin de semana se va a disputar en el circuito de Sepang con el título mundial de la categoría como objetivo, mientras que el español Jorge Martín (Honda), un paso por detrás de aquél, podría dejar "encaminado" el mismo para conseguirlo en la última carrera de la temporada, en la Comunidad Valenciana.

Bagnaia cuenta con una ventaja de 36 puntos sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM) y es quien mejor lo tiene ya que en su caso depende de él mismo pues le vale cualquier resultado en el que su rival no le quite más de once puntos, ya que en caso de empate se llevaría el campeonato por mayor número de victorias.

En realidad Miguel Oliveira necesita ganar la carrera, algo que ya hizo el pasado año, y que su rival transalpino no acabe entre los cuatro primeros para mantener sus esperanzas al título todavía vivas, aunque por lo vivido en Australia una semana antes no parece que ninguno de los dos esté atravesando por su mejor momento, quizás presionados por la responsabilidad de estar peleando por el título mundial, de lo que en Phillip Island se aprovechó de manera brillante el surafricano Brad Binder (KTM).

Bagnaia y Oliveira centrarán uno de los focos de atención por su pelea por el título, pero quizás la pelea por la victoria sea otra, aunque ambos aspiren a ella en Sepang.

En este escenario podrían volver a tener una cuota relevante de protagonismo el propio Brad Binder, como también los españoles Joan Mir (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y Xavier Vierge (Kalex), que acabaron en el podio, o Iker Lecuona (KTM) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que estuvieron en el "ajo", hasta que el primero se fue por los suelos y el segundo cedió terreno en el tramo final de la carrera.

Mención especial se merece el "paso adelante" protagonizado por un debutante como Augusto Fernández, quien suple al "despedido" Héctor Barberá en el equipo de Sito Pons y que en Australia logró una más que meritoria cuarta plaza en un trazado que todos consideran muy "de piloto".

Ya en Moto3 las cuentas son muy distintas, pues Jorge Martín (Honda) continúa líder, pero con apenas doce puntos de ventaja sobre el italiano Marco Bezzecchi (KTM), a quien la suerte le volvió a resultar esquiva al verse apeado de la competición por una acción "suicida" del hispano-argentino Gabriel Rodrigo (KTM), que acabó con ambos por los suelos y en el caso del segundo con una fuerte abrasión en una de sus piernas.

Prácticamente nadie duda de que la resolución del campeón de Moto3 se prolongará hasta la última carrera de la temporada, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, y sólo una "carambola" altamente improbable, le podría dar el título al español, pues que suceda a la inversa es ahora mismo imposible gracias a los doce puntos que tiene de ventaja en la tabla del campeonato el madrileño.

Eso en lo que se refiere al campeonato, pero en la pelea por la victoria en Sepang, una vez más hay que "tirar" de multitud de candidatos a la misma y, como no, habría que empezar por Albert Arenas (KTM), vencedor en Australia en un agónico final, pero también contar con sus compatriotas Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), Marcos Ramírez o Jaume Masiá, además del propio Martín.

Entre los italianos, al nombre de Bezzecchi hay que sumar a Fabio di Giannantonio (Honda), quien tiene pocas pero todavía tiene algunas opciones al campeonato, Enea Bastianini (Honda), Lorenzo dalla Porta (Honda), además del checo Jakub Kornfeil (KTM) o el hispano-argentino Gabriel Rodrigo.

Un gran premio más, el objetivo de Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda) debe ser entrar en los puntos, lo que ya ha hecho en Australia, después de la sexta plaza de Argentina, el cuarto en Jerez y un octavo en Cataluña.

Juan Antonio Lladós