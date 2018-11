Lorenzo valora la posibilidad de no correr en Malasia

Sepang (Malasia), 2 nov (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) valora la posibilidad de no disputar el Gran Premio de Malasia de MotoGP si bien aclara que "de momento no hay que tomar la decisión, sino más bien esperar a mañana por la mañana" a ver si el trabajo que ha hecho en la Clínica " las horas de sueño mejoran un poco la lesión, pero va a ser complicado realmente".

"Obviamente estoy muy frustrado por no haber podido llegar aquí en condiciones, porque es una pista muy buena para la moto, y no he llegado aquí como esperaba, dentro de la lógica del tiempo de recuperación que tiene esta lesión", explicó Lorenzo.

"Con esta lesión tienes que inmovilizar la mano tres semanas y al cabo de una he quitado el yeso y he empezado a trabajar. Ya esperaba estar así, de todas formas", reconoció el piloto de Ducati.

"Estoy mucho mejor que en Japón, pero aun estando mejor que en Japón, empujando lo máximo, puedo estar a tres segundos, a dos segundos y medio, y así es complicado aspirar a un buen resultado", continuó Lorenzo.

"Mejorando un poco la puesta a punto mañana y alguna cosa más quizás mejoraría un poco más, pero evidentemente, cuantas más vueltas das, más molestias tienes en la mano y tendremos que valorar mis condiciones, pero seguro que lo que quiere Ducati es el mejor resultado el domingo de mi moto", comentó el piloto.

"Si lo puedo conseguir yo, que soy el piloto oficial, sería mucho mejor, pero si yo no lo puedo conseguir, quizás pueda convenir más poner a Michele (Pirro) en mi moto", reconoció Jorge Lorenzo, quien por reglamento puede decidir no correr hasta dos horas antes de la calificación (entre los tercero y los cuartos libres) y ser sustituido por el piloto probador de Ducati.