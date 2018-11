Rossi no se explica su caída, pero reconoce que ha cometido un error

Sepang (Malasia), 4 nov (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), líder durante buena parte del Gran Premio de Malasia de MotoGP hasta que se cayó, señaló al respecto que tenía que volver a ver la caída ya que no terminaba de comprender el motivo por el que se había producido.

"Tengo que volver a verla porque no termino de comprender qué ha sucedido para caerme, porque en ese punto en lugar de deslizar de delante se me ha ido de detrás, evidentemente, si me he caído es porque he cometido un error", reconoció Rossi.

"En las últimas vueltas se podría decir que sufrimos un poco, éramos algo más lentos y lógicamente estaba intentando ser igual de rápido, como en toda la carrera, me sentía bien y tenía buen ritmo y creo que habría sido una bonita lucha, pero ha sido una gran faena, lamentó el italiano.

"Ha sido una faena porque creo que era la carrera más bonita del año y hacerla aquí, con el calor que hace en Sepang, era todavía más importante. En los entrenamientos trabajamos bien, pues al final encontramos algunas cosas interesantes que en las últimas carreras nos han permitido ir un poco mejor", explicó Rossi.

"Habría sido bonito ver cómo habría acabado la carrera, pero naturalmente Márquez está fortísimo y este año ha ganado muchas carreras y seguramente ahora es más fuerte, es el que va mejor, pero en lo que a nosotros se refiere hemos mejorado mucho. Todavía tenemos algunas dificultades en las últimas vueltas, hasta Maverick en Australia tuvo que dosificar porque en la última parte de la carrera caemos un poco, pero la diferencia ha sido que allí el rodaba solo y ganó y yo aquí tenía a Márquez", destacó el italiano.

"Intenté empujar porque él estaba allí y yo estaba notando que le estaba costando cogerme, intenté que me alcanzase lo más tarde posible y estaba controlando que no se me cerrara de delante, por eso tengo que volver a verla -la caída- porque me ha derrapado de detrás", aseguró.

"A mí me pareció que había entrado normal, como siempre, quizás sólo un poco más larga, pero evidentemente cuando te caes es que ha habido un error porque si no, no te caes", destacó Rossi.

Tras las victorias de su hermano Luca Marini en Moto2 y el título mundial de "Pecco" Bagnaia, ambos pilotos de su equipo Sky VR46, Valentino Rossi no dudó al reconocer que "sabía que ésta era una jornada histórica". "De haber ganado, seguramente habría sido la mejora jornada de toda mi carrera deportiva, pero no ha sido así y me ha desilusionado mucho; al menos hemos vivido el sueño de ser líderes hasta cinco vueltas del final y si hubiese sido siendo tercero toda la carrera me habría dado menos gusto".

"Estoy desilusionado y esta noche y mañana serán duras, pero necesito entender qué ha pasado y guardar todo lo que corte para no hacer una estupidez", señaló entre sonrisas el piloto italiano.

Cuando le explicaron que para Marc Márquez era una motivación luchar con él por la victoria en Malasia, Valentino Rossi, entre sonrisas, destacó que estaba "contento de ser una motivación para Marc. Es una gran satisfacción".