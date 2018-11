Lorenzo afronta su última carrera en Ducati y reconoce que le da algo de pena

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) afronta en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana su última carrera con Ducati y reconoció que siente algo de pena.



"Pena sí que da, porque hemos creado unos lazos muy fuertes con mi equipo, que es fantástico, son grandes personas y me lo he pasado muy bien trabajando con ellos", afirmó. "Hemos obtenido menos de lo que pensábamos, pero los grandes momentos han sido muy grandes, y lo hemos disfrutado mucho", recordó Lorenzo, desde el próximo martes compañero de equipo de Marc Márquez en la escuadra Repsol Honda. Jorge Lorenzo dijo que, físicamente, está mucho mejor. "Cada día noto una gran mejora y mañana estaré mejor, si bien el fin de semana quizás se ralentizará un poco por el estrés, pero quiero correr aquí y ofrecer el mejor regalo al equipo".

De su paso por Ducati, Jorge Lorenzo se queda "con las victorias". "La de Mugello fue espectacular y ganar con Ducati en Italia sólo puede ser superado si eres italiano, pero hay pocas victorias tan especiales como ganar allí con Ducati", subrayó. "Repetir en Montmeló fue brutal y ganar a Márquez en nuestro circuito, en Austria, fue espectacular, también por la manera en la que ganamos. Me quedo con eso y con ser partícipe de pequeña o gran manera en que la GP18 sea considerada por muchos como la mejor moto de la parrilla, algo que parecía impensable cuando llegué, pero que ahora es así", manifestó Lorenzo. "Ducati sabe ahora otras vías para hacer la moto más completa y en mi caso me he convertido en un piloto más completo", recalcó.

Tampoco se podía olvidar de la retirada de Dani Pedrosa, a quien suplirá en la escuadra Repsol Honda, y aseguró que "es un día muy importante en el motociclismo español, porque se va uno de los más grandes". "Hay mucha gente que se queda con que Dani no ha ganado en MotoGP, pero hay que recordar que es triple campeón del mundo y prácticamente ningún español y muy pocos en la historia han conseguido lo que ha conseguido él", recordó Jorge Lorenzo. "Luego él ha tenido ese hándicap de altura y peso que quizá le ayudó en otras categorías pero que le ha perjudicado mucho en MotoGP, y sin ello quizá sería campeón una, un par de veces o incluso tres", dijo sin dudar. "Estuvo muy cerca de conseguirlo en 2012 luchando conmigo. Por suerte para mí lo conseguí yo, pero podría haberlo hecho él", señaló. "En España ha sido referente durante muchos años, el piloto referente para mí, el que me marcaba para intentar superarlo, y durante seis o siete años fue el mejor piloto de España, por eso se puede ir con la cabeza bien alta y le deseo lo mejor en esta vida", agregó el piloto de Palma de Mallorca, quien reconoció que en su última carrera con Ducati no le dejaría ganar si pudiese.