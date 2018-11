Márquez explica que ha notado "algo raro en el hombro"

Cheste (Valencia), 17 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que logró el quinto mejor tiempo para la carrera de MotoGP del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, explicó sobre su caída que "el problema ha sido al entrar en la grava, porque enseguida he notado algo raro en el hombro".



"No podía moverlo como yo quería y he decidido no moverlo hasta que llegase al camión y allí he notado un 'clac' dentro pero creo que no estaba luxado, sino subluxado y cuando han llegado el doctor y el 'fisio' me han visto perfecto, me han hecho el chequeo y estaba todo bien", reconoció Márquez.



"Cada vez está peor y cada vez sale y entra más fácil. Es una lesión que arrastro desde Motegi y no he parado y la semana pasada tuve un pequeño 'sustillo' entrenando en el gimnasio y hemos intentado llevarlo lo mejor posible durante el fin de semana", continuó el piloto de Repsol Honda, que dijo que "el quinto a una décima de la pole es para estar satisfecho".



Y ya en lo que se refiere a la caída en concreto, el campeón del mundo dijo que no se la esperaba "para nada", puesto que "no iba empujando, sino intentando calentar bien los neumáticos".



Ya al referirse a las condiciones óptimas para la última carrera de la temporada, Marc Márquez fue sincero al indicar que le daba igual "si es en seco o en agua, porque en las dos condiciones me sentía muy bien".



"En seco en el FP4 estaba muy bien y después en el calificación ha pasado lo que ha pasado, pero estaba a una décima del mejor, pero los que venían de la QP1 tenían bastante ventaja porque venían más rodados en seco y es lo que necesitábamos todos, pero me da igual porque pilotando tengo molestias en agua y en seco, aunque me siento estable, que es lo más importante, sino no estaría aquí", dijo.



Y, en lo que al desarrollo de la carrera en sí se refiere, el piloto de Repsol dijo que dependerá de las condiciones y que "si es en seco, quizás estarán Viñales y las Yamaha, que con la pista en estas condiciones han ido bastante bien, y es cierto que la Suzuki y Rins está muy cerca".



"Si es en seco no se sabe ya que venían de la Q1 y venían más rodado, no se sabe, pero si es en agua cambia totalmente y las Ducati parece que son las más fuertes, aunque en cualquiera de los casos me siento preparado para luchar por el podio y, porqué no, por la victoria", aseveró Marc Márquez.



La lesión, de la que se operará en diciembre, no será inconveniente para que Marc Márquez realice todos los entrenamientos previstos con la moto de 2019 pues "es importante porque no está Crutchlow ni Dani y sí, es verdad que viene Jorge y sabemos que irá rápido desde el principio pero no conoce la moto y es más complicado porque no puede saber si irá bien o no".



"Por eso es importante estar ahí, como conocemos la moto, los primeros días es mucho más fácil probar las cosas", recalcó el campeón del mundo del equipo Repsol Honda.