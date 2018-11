Martin: "Ha sido un fin de semana raro pero feliz de acabar así en Moto3"

Cheste (Valencia), 18 nov (EFE).- El campeón del Mundo de Moto3, Jorge Martin (Honda), señaló en la rueda de prensa posterior a la disputa del GP de la Comunitat Valenciana, última prueba del Mundial, que ha sido un fin de semana "raro" al no tener presión, pero se mostró feliz de dejar esta categoría con un podio.



"Ha sido un fin de semana raro, sin presión. Normalmente con presión sí que intento apretar más pero aún así he estado muy concentrado toda la carrera, que no es fácil con agua, y acabar así está muy bien", explicó.



"He ido sin tomar riesgos y he podido acabar en podio y muy contento de poder acabar así en Moto3. Tenía ritmo para pelear por el podio pero la victoria la veía un poco difícil por Bezzecchi, pero al final cuando en carreras así hay pilotos muy rápidos suelen caer y el objetivo era mantener mi ritmo hasta el final y lograr el podio", agregó.



Sobre la sorprendente victoria del joven piloto debutante, el turco Can Ocu, con apenas 15 años, señaló que "ha sido increíble, ya lo ha demostrado en las 'rookies' que es un piloto muy competitivo, aunque es verdad que en agua y seco no es lo mismo, pero tiene un gran potencial y estoy contento por el equipo".



Preguntado por si durante la carrera iba pensando en facilitar que su compañero de equipo Fabio Giannantonio acabara subcampeón afirmó que "cuando Bezzecchi iba delante pensaba que me lo tenía que pensar bien para la última vuelta, pero cuando ya se ha quedado fuera, daba igual, he visto que Antonio tenía un susto y he decido tirar para delante"



"Es increíble acabar el Mundial primero y segundo. Estoy muy contento por Fausto (Gresini) porque nos ha dado todo lo que necesitábamos en cada momento y creo que se merece tener el equipo campeón y primero y segundo", subrayó.



Respecto a la próxima temporada, en la que subirá de categoría, Martin comentó que "no tengo muchas expectativas, un objetivo realista sería pelear por ser 'rookie' del año e intentaré pelear por podios cuando pueda, pero es un año para aprender".