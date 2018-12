Raúl Fernández, de pensar en la retirada a ser campeón mundial

Madrid, 13 dic (EFE).- Raúl Fernández, campeón del mundo Junior de Moto3, reconoció este jueves en Madrid que barajó la retirada en 2017 por problemas en su moto y que meses después encontró la recompensa con su título.



El piloto de San Martín de la Vega explicó a los medios de comunicación que estos problemas le hicieron que "pensase incluso en la retirada.



"Yo cuando me subo a la moto lo hago para divertirme y, además, lo consigo pero el año pasado fue muy muy malo. Lo pasé fatal", declaró el joven piloto.



Fernández afirmó que no se lo creía cuando se proclamó campeón mundial este 2018. "A lo largo que iba pasando la temporada y se iban descartando muchos rivales ya empecé a creérmelo. Era un sueño porque nunca había ganado un título de importancia. Llegar y ganarlo es increíble, hay momentos que aún no me lo creo", aseveró.



Indicó que tiene "muchas ganas de empezar" ya el próximo Campeonato del Mundo porque está "deseando volver a competir".



Explicó que ya está entrenando fuerte en bici para preparar la próxima temporada en la que participará en su primer Mundial completo.



A pesar de haber hecho ya varios grandes premios como invitado, será el próximo 10 de marzo cuando inicie una nueva etapa. Al haber participado en la Red Bull Rookies Cup, conoce los circuitos de Europa pero no los del resto del continente, así que está mentalizado a "gestionar de la mejor manera posible todas las carreras, cómo se viven, el ambiente, las características de cada país".



"No paro y así se me pasa más rápido el invierno para llegar a las carreras que tengo muchas ganas de empezar ya el Campeonato del Mundo y, sobre todo, hacer un año entero", declaró el madrileño, quien indicó que ser parte del Ángel Nieto Team significa mucho: "Es increíble representar la imagen y el nombre de Ángel Nieto. Para mí es un orgullo".



Para ello será muy importante el equipo al que ya conoce después de los entrenamientos de Valencia. Fernández se sintió muy cómodo aunque echará de menos a Nico Terol "que ha sido uno de los más importantes para que consiguiese el título pero no creo que pueda estar en el Mundial conmigo porque él también correrá en MotoE y se centrará más en el Ángel Nieto Team Júnior".