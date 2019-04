Dovizioso satisfecho y convencido de que ´el objetivo está cumplido´

Termas de Río Hondo (Argentina), 31 mar (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19), que acabó tercero el Gran Premio de Argentina de MotoGP, señaló convencido que "el objetivo está completamente cumplido".

"Antes de arrancar este fin de semana habría firmado un tercer puesto y 16 puntos, podrían haber sido 20, una pena. Pero bien. Mucho mejor de lo que podríamos esperar, ya que nuestro objetivo del fin de semana era el podio y lo hemos logrado, y debemos estar contentos porque era un circuito donde sufríamos", aseguró.

"No estoy satisfecho por el comportamiento del neumático delantero, porque no esperaba que actuase así, no sé si será que ha subido la temperatura o la humedad, pero al final de la carrera no era lo veloz que esperaba", lamentó Dovizioso.

"Esto ha sido la parte negativa de la carrera. No he podido escaparme de Valentino y él ha podido rodar muchas vueltas detrás de mí, estudiarme y atacar al final, por eso no es bueno perder una posición en la última vuelta, pero es bueno ser tercero en una pista donde sufríamos", explicó el piloto de Ducati.

Dovizioso señaló que el objetivo del equipo es estar cada vez más cerca de Márquez y su Repsol Honda en los circuitos en los que sufren y "aquí en Argentina lo hemos logrado, y Austin será otra prueba de fuego, porque siempre ha sido una pista difícil para nuestra moto".