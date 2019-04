Rossi, segundo, afirma que su vaso ´seguramente está medio lleno´

Termas de Río Hondo (Argentina), 31 mar (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) consiguió este domingo una meritoria segunda plaza en el Gran Premio de Argentina, por detrás de Marc Márquez, por lo que no dudó en afirmar que su vaso "estará seguramente medio lleno", porque le "gusta ser tercero en el campeonato", detrás del español y su compatriota Andrea Dovizioso, "que eran los favoritos".

"Pero tengo claro que debemos pensar carrera a carrera. Estamos trabajando muy fuerte, pero el reto es muy difícil ya que ellos seguramente sigan siendo los dos grandes favoritos, así que hay que intentar seguir trabajando duro para ser competitivos y tratar de luchar e intentar estar un poco más cerca de Márquez", señaló el italiano de Yamaha.

"El segundo puesto es importante, pero cuando te mete diez segundos es mucho; bueno, por lo menos no son 30 y he podido verle al fondo", indicó con cierto tono jocoso Rossi.

Rossi explicó su carrera: "he salido pensando que podía haber seis pilotos peleando por el podio, y al final han sido siete, porque también se ha metido Franco (Morbidelli), y tenía claro que quería subir al podio".

"He conseguido meterme delante porque desde el principio me sentía bien, aunque no era tan rápido como ayer. Me costaba un poco más y veía cinco pilotos que iban a ir juntos, y he pensado que iba a ser muy duro", reconoció el nueve veces campeón del mundo.

"He visto que Dovi era muy valiente, y se ha puesto delante y hemos conseguido entre los dos hacer un poco una selección. Ha sido un buen momento, porque de cinco hemos pasado a cuatro, después a tres y luego nos hemos quedado nosotros dos", recordó.

"En ese punto me he dicho 'lo voy a intentar', porque conseguía entrar muy fuerte en curva, me sentía bien con la moto, tenía una posibilidad de batir hoy a Dovi y a la Ducati y quería probarlo, pero sabía que no podía fallar ni un centímetro porque si no Dovizioso me iba a pasar, y ha sido bonito. He hecho una frenada muy buena y después he podido adelantarle en la última vuelta, que es siempre algo muy emocionante", aseguró un satisfecho Valentino Rossi.