Márquez no se quiere fiar de su rendimiento en Austin

Austin (Estados Unidos), 11 abr (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que ha ganado todos los grandes premios de Austin que se han disputado en este trazado desde 2013, aseguró no querer fiarse de su rendimiento en el Circuito de Las Américas (Cota, por sus siglas en inglés) y comparó su superioridad con lo que sucede a veces en el fútbol.

"Es como cuando vas a un partido de fútbol y vas extra confiado porque vienes de la ida con un buen resultado, pero te encuentras que a la vuelta te sacan", señaló sonriendo, para agregar que "por eso no tienes que ir nada confiado, cero confiado, es otro circuito, otro gran premio, donde intentaremos dar el ciento por ciento y en donde intentaremos ganar, ya que sabemos que es uno de los circuitos favorables para intentar ganar".

"Pero si por cualquier cosa no se puede, no nos tenemos que volver locos y ya lo he dicho, he ido aprendiendo que no me importa perder alguna batalla sino ganar la guerra, que es a final de año", recordó el piloto de Repsol Honda.

En cuanto al trazado, Marc Márquez comentó que "es un trazado tan largo, con tantas curvas, tantos cambios de dirección y con las frenadas tan largas, que es muy difícil cuadrar la vuelta perfecta, es difícil ser constante y es muy difícil no cometer un error en toda la carrera".

"Es ahí donde se tiene que trabajar un poquito más y, aparte, se tienen que añadir los baches de esta pista, que ya son característicos, pero dicen que han trabajado en ello, que han hecho un buen trabajo, y mañana lo veremos y lo intentaremos corroborar y esperemos que sea así", explicó Márquez.

Sobre su contundente victoria en Argentina reconoció que "no es la manera de ganar, no es mi estilo, pero estamos al principio de la temporada y ojalá que lo pueda hacer aquí y también en la siguiente, pero ya veremos, pues creo que estamos en un momento, en la primera parte de la temporada, en la que todo vale, sea puntos, sea moralmente o a nivel de confianza del equipo o del piloto, ya que esto te da un poco la inercia de toda la temporada y es importante empezar bien".

Aunque apenas es la tercera carrera de la temporada, Marc Márquez ya tiene veinticinco puntos más que el año pasado, pero sin lanzar las campanas al vuelo recordó que "esto es como todo, hubo gente que el año pasado me veía ganador después de Le Mans y llegué a Mugello, me caí, y nos volvimos a emparejar todos".

"Sí que te puedes quedar con el regusto de que la gente, incluso yo, te quedas con el regusto de la última victoria, que fue una de las mejores de mi carrera deportiva, pero queda un año por delante y seguramente Dovizioso no cometerá los errores del año pasado, Valentino vuelve a estar enchufado y ya veremos, paso a paso", continuó el líder del Repsol Honda.

"Esto es motociclismo, hay un factor que se llama riesgo, otro que se llama mecánica y si lo que me pasó el sábado de Argentina me pasa el domingo -se le salió la cadena de su moto-, cambia la historia ya que hay muchos factores y nosotros tenemos que ir carrera a carrera y sacando el ciento por ciento", aseveró Márquez.