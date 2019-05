Rossi afirma que Jerez será importante para saber su situación real

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) explicó que para él "Jerez será muy importante para ver si estamos en una situación mejor que el año pasado; en 2018 fue muy complicado y nunca encontramos la velocidad adecuada".



"Este año parece que hemos encontrado algo mejor en la moto y este fin de semana será muy bueno para ver hasta qué punto son tan claras estas mejoras", explicó Rossi.



"Estoy muy satisfecho con el inicio de temporada porque en las tres carreras me he sentido fuerte y me he llevado un buen saco de puntos y ahora en Jerez comienza una parte importante de la temporada, con los circuitos europeos, pues el objetivo es luchar por el campeonato, mantenernos ahí, y en comparación con el año pasado el ambiente en el equipo también es mejor", dijo el italiano.



Sobre la nueva curva seis "Dani Pedrosa" en el circuito "Ángel Nieto" de Jerez, Valentino Rossi fue sincero y dijo que no le gustaría tener una curva con su nombre y que dirá "no" si se lo proponen.



"Sinceramente, a mí no me gusta tener una curva con mi nombre en un circuito, si surge la oportunidad en el futuro, diré que no porque no es algo que me guste. En mi opinión, prefiero que las curvas tengan nombres con más 'magia' que con nombres de pilotos", señaló sin dudar el italiano.



" Me parece muy bien que Dani tenga bautizada una curva con su nombre aquí en Jerez, porque siempre fue uno de los pilotos más rápidos en este circuito y desde su primer año en MotoGP se le daba muy bien", aclaró no obstante Valentino Rossi.