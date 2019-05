Rea corta en Imola la racha triunfal de Bautista

Redacción Deportes, 11 may (EFE).- El británico Jonathan Rea (Kawasaki) cortó este sábado la racha triunfal del español Álvaro Bautista (Ducati) en el Mundial de Superbikes al imponerse, por delante de éste, en la primera de las dos carreras de la quinta cita del certamen, en el circuito italiano de Imola.



Bautista llegó a Imola con pleno de once triunfos en las primeras once carreras del Mundial, pero no pudo aumentar la serie.



El piloto norirlandés, cuádruple campeón, se escapó en la primera parte de la prueba para acabar distanciando a Bautista, segundo en la meta. El podio lo completó el turco Toprak Razgatlioglu (Kawasaki).



El también británico Chaz Davies (Ducati) salió desde la 'pole position' por primera vez este año, pero se quedó fuera de combate en la primera vuelta por un problema técnico en su Panigale V4.



El galés, que apenas empezaba a batallar con Rea y Bautista, los rivales que habían partido con él en la primera fila, no tuvo otra opción que retirarse para dejar en cabeza al campeón del mundo y al líder del certamen peleando por la victoria.



Rea, doble ganador en Imola el año pasado, exprimió su experiencia en la revirada pista italiana para imponer un ritmo constante que dejo sin opciones a todos sus rivales.



Álvaro Bautista, que venía de ganar las primeras once carreras, fue cediendo terreno respecto a Rea, pero con problemas para mantenerse segundo hasta el final.



Jordi Torres (Kawasaki) terminó undécimo y Héctor Barberá (Kawasaki) acabó decimotercero.



Bautista sigue primero en el Mundial con 256 puntos, 48 más que Rea y 121 por delante de Alex Lowes. Este domingo se disputa la segunda carrera en Imola.