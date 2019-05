Lorenzo asegura no haber escuchado la palabra "ultimátum" de Honda

El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), a quien está costando más de lo previsto adaptarse a su nueva montura, respondió a los rumores sobre un posible "ultimátum" de su equipo y afirmó que nunca ha escuchado esa palabra de la marca japonesa.



Reconoció que es cierto que va a necesitar "más tiempo" para mejorar sus resultados, pero aseguró que "en ningún momento" ha escuchado "esa palabra, ultimátum, ni algo parecido".



"Siempre se pueden escuchar este tipo de rumores cuando la situación o los resultados no son positivos, pero personalmente nunca se me ha dado un ultimátum ni se me ha hablado sobre este tema y las dos partes sabemos que la conexión piloto-moto va a ser más complicada para conseguir resultados porque no está siendo una conexión natural", explicó Lorenzo en referencia a una información del Diario AS en la que se hace referencia a ese posible "aviso" de los responsables del equipo japonés.



"No es algo que dependa de mí ni que pueda cambiar la paciencia que pueda tener una escudería. Lo único que sé es que tengo dos años de contrato y es importante que seamos conscientes de que va a ser un proceso largo que no va a ser natural, pero cada pequeño progreso nos va a acercar a nuestro objetivo y hay que valorarlo como si fuera una pequeña victoria. Con tiempo y con kilómetros, iremos a positivo y habrá evoluciones a mejor", aseguró Lorenzo.



El piloto de Repsol Honda resto importancia a esos rumores al recordar que ha vivido "situaciones bastante peores".



"Cuando me he subido en la moto y he apretado el botón modo carreras, he rendido igual que sin presión o estando tranquilo y no creo que dependa, a estas alturas, de lo que vaya a pasar en la pista", señaló.



"La Repsol Honda es una moto que se tiene que pilotar frenando muy tarde, cruzándola de atrás, inclinando pronto y buscando el ángulo, nunca va a ser una moto natural para mí, como no lo fue la Ducati, así que necesitas más tiempo para adaptarte y lo mismo le puede estar sucediendo a Zarco, por ejemplo, porque cuando subió a la Yamaha se llegó a escapar en la primera carrera y con la KTM está de los últimos", explicó Lorenzo.