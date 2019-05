Márquez, Dovizioso y Rossi coinciden en la peligrosidad del rasante de recta

Las principales figuras del mundial de MotoGP, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) y los italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), coincidieron en la peligrosidad del rasante que se encuentra casi al final de la recta de meta del circuito de Mugello.



En ese punto en el gran premio del pasado año el propio Dovizioso sufrió un "susto" considerable que a punto estuvo de hacerle perder el control de su moto, lo que sí aconteció con su compatriota y piloto probador de Ducati, Michele Pirro, que acabó en el hospital.



Por ese motivo, el propio Dovizioso reconoció que "ese punto es una parte muy bonita del circuito, pero estamos en el límite": "Todavía estamos bien, pero estamos en el límite y depende mucho del viento, que es cambiante, y afecta a las reacciones de la moto, pero si se sigue incrementa la velocidad habrá que cambiar ese punto".



Márquez, en el mismo sentido, recordó: "Lo dije ya el año pasado, cuando decían 'no, está al límite', ¿dónde está el límite?, ¿Cuándo pase algo?. Es un punto peligroso y se tiene que cambiar. ¿Cuándo lo cambiarán? No lo sabemos, pero es un punto que no es tan difícil cambiar, simplemente se rebaja un poco el cambio de rasante; en vez de ser tan alto se rebaja, y será igual de espectacular pero no tan peligroso".



"Es un sitio en el que creo que lo peor aún no ha pasado y si te caes solo no pasa nada, pero cuando llegas con un grupo, con rebufo, la moto se te empieza a mover y no sabes por qué; y es a partir de ahí donde pierdes el control, como le pasó a Dovizioso, que lo pudo salvar", recordó Márquez.



Valentino Rossi, al respecto, comentó: "Mugello es un circuito fantástico y es grande pilotar en él, pero también tiene algunos puntos peligrosos, en los que eres muy rápido y no con mucho espacio".



"¿Si la frenada de la primera curva está en el límite?, Sí. Es bonita hacerla, porque llegamos a 340 ó 350, pero es peligrosa por el rasante. Se podría tratar de modificar, pero no creo que sea fácil", dijo Rossi, quien apuntó la posibilidad de "llegar más despacio o rebajar un poco el salto para que no se levante la moto".