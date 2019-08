Márquez dice no creerse nada de los rumores de retirada de Rossi

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, dijo no creerse "nada" al respecto de los rumores surgidos en Italia sobre una posible retirada del italiano Valentino Rossi.

"El deporte tiene esto ya que te juzgan el presente y no vale de nada el pasado, hoy es jueves, voy líder del campeonato y si el domingo 'la cago', se hablará de otra manera, por eso tienes que tener un entorno bueno, blindado, un núcleo duro que digo yo, para aislarte de todos los comentarios externos y centrarte en lo que crees", comentó al respecto.

Además, Marc Márquez reconoció que "nunca me creo nada de los rumores externos al piloto, del 'entorno', ya que al final el piloto es el que lo dice, y Valentino lo dijo claro cuando señaló que 'el lunes empieza la temporada 2020' -en alusión al test del próximo lunes en Brno- y si eres capaz de subirte a una moto a 350 km/h. es que tienes ganas, concentración y motivación, para disfrutar del deporte que más te apasiona".

En clave deportiva Marc Márquez insistió en que "en cualquier deporte hasta que no acaba no se puede decir nada, y más cuando quedan diez carreras, por eso la verdad es que la frase, 'esto está hecho', la he escuchado mucho este verano, pero no la comparto".

"Soy consciente de que queda más de la mitad de temporada, que vienen muchas carreras por delante seguidas, que hay un factor de riesgo, mecánico y humano, y tenemos que estar concentrados para sacar el máximo partido y reengancharnos en esta segunda parte de la temporada con la misma sensación que la primera", explicó el piloto de Repsol Honda.

"Ahora vienen dos circuitos donde Ducati irá rápido, pero Yamaha también, así que los rivales serán más de dos y si nos guiamos por las sensaciones del año pasado en Brno, nos tocará sufrir", afirmó.

"Este año no me atrevo a decir un pronóstico antes del fin de semana porque en circuitos donde esperábamos sufrir hemos atacado y ha ido bien, por eso intentaremos salir con buenas sensaciones y hacer nuestra carrera, porque el mejor método es estar centrados en nuestro trabajo", explicó Márquez.

"El año pasado sólo estaban las Ducati, y ahora te tienes que preocupar de las Ducati, de las Yamaha, de las Suzuki, el abanico de candidatos para la victoria es mucho mayor y eso hace estar más concentrado porque si sale mal la carrera puedes perder muchos puntos", agregó el líder del mundial.

Y, al ser preguntado sobre la decisión de Jorge Lorenzo de no regresar hasta el Gran Premio de Inglaterra en Silverstone, el piloto de Repsol Honda comentó que no había hablado con él, pero que esa era "una decisión muy personal. Le deseo que se recupere pronto por su bien. Son temas personales, y como he dicho antes, para subirte a una moto a 350 km/h. tienes que estar convencido, no te tienen que convencer desde fuera".