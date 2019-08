Márquez resta credibilidad a los rumores de una marcha de Lorenzo

Spielberg (Austria), 8 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) restó credibilidad a los rumores que han surgido en Spielberg sobre la marcha de su compañero de equipo Jorge Lorenzo a Ducati como intercambio con el australiano Jack Miller, si bien dejó una puerta abierta a la duda al señalar que "cuando el río suena, agua lleva".



"Los rumores dicen eso, pero sé que tiene un año más de contrato con Honda y conociendo a Jorge, con el orgullo que tiene, me cuesta entenderlo pues si tienes orgullo de campeón lo que quieres con una moto campeona es lograr y hacer ver que tú también eres capaz y conseguir lo que te habías propuesto cuando firmas por una marca", asegura el piloto de Repsol Honda.



"Creo que Jorge aún tiene mucho que demostrar con la Honda y creo que es capaz; luego, si es cierto este rumor o no, no entro en el juego, pues la realidad es que tiene un año más de contrato con Honda, es mi compañero de equipo y ahora está lesionado, pero cuando vuelva seguramente lo hará con más ganas que nunca", recalcó Marc Márquez.



Cierto que la Honda parece una moto más complicada que la Ducati y por eso Márquez recordó que "ya lo dijo Cal en el pasado y él fue el atrevido que lo dijo directamente al afirmar que 'quizás sufra', pues está claro que la Honda es una moto a la que la tienes que coger el 'puntillo' y si se te pone del revés es difícil".



"Es una moto peculiar, te tienes que caer para ir rápido y tienes que arriesgar para ir rápido, tienes que estar fuerte para ir rápido y, lógicamente, son más factores que quizás no hagan falta en otra moto, pero la Repsol Honda es una moto que cuando tienes el punto ese eres capaz de ir muy, muy rápido, y hacerla campeona como hemos hecho cinco años", manifestó el quíntuple campeón mundial de Repsol Honda sobre esos rumores.



Por continuar con más rumores y al referirse a su hermano Alex como posible sustituto, Marc Márquez dijo no habérselo "planteado", pues "tiene un año más de contrato y no me gusta eso de hablar por hablar pues Jorge es mi compañero de equipo y el año que viene, hoy por hoy, es mi compañero y si algo pasa, que no creo, si tuviese que decir algo, no creo que haya ningún movimiento", recalcó entre sonrisas el líder del equipo Repsol Honda.