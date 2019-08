Di Giannantonio, a ritmo de récord

Silverstone (Gran Bretaña), 23 ago (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up) rodó a ritmo de récord en la primera tanda de entrenamientos oficiales del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, al igual que sus más inmediatos perseguidores.

Di Giannantonio marcó un mejor tiempo de 2:05.777 que le permitió situarse líder al final de la primera sesión al rebajar el récord absoluto de la categoría, que tenía desde 2015 el británico Sam Lowes con 2:06.345, un tiempo por debajo del cual también rodaron los nueve primeros pilotos de la tabla, hasta el español Augusto Fernández (Kalex), 2:06.205.

Precisamente el británico Sam Lowes (Kalex) fue el primer líder de la sesión en la categoría intermedia, aunque no le duró demasiado su posición al verse superado por el suizo Thomas Luthi (Kalex) en primera instancia y apenas un par de vueltas más tarde por los españoles Jorge Navarro (Speed Up) y Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), y el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up).

Pero la sesión no había hecho más que comenzar y con el paso de las vueltas el "baile" en cabeza de la clasificación se acabó convirtiendo en una constante, uniéndose a la relación de aspirantes al primer puesto el italiano Mattia Pasini (Kalex) y el surafricano Brad Binder (KTM), último vencedor de la categoría, en el Red Bull Ring Spielberg de Austria.

Los cambios en cabeza de la clasificación resultaron una constante y además a un ritmo muy rápido, pues las condiciones del asfalto mejoraron según se fue depositando goma de los neumáticos de las motos en todas las categorías, lo que favoreció al aumento de la adherencia, como también las buenas condiciones climatológicas.

Al final, Fabio di Giannantonio se convirtió en el referente de la categoría con apenas 83 milésimas de segundo sobre Jorge Navarro, por delante de Thomas Luthi y Alex Márquez, los dos aspirantes más claros al título mundial de Moto2, que acabaron separados por doce milésimas de segundo.

Clasificación oficial de la primera tanda de entrenamientos libres de Moto2:

-- Moto2 (18 vueltas, 106,200 kmts.):

Segunda clasificación directa

.1. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) 2:05.777 a 168,8 km/h.

.2. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) 2:05.860

.3. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 2:05.913

.4. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 2:05.925

.5. Remy Gardner (AUS/Kalex) 2:05.973

.6. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 2:06.150

.7. Luca Marini (ITA/Kalex) 2:06.160

.8. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 2:06.197

.9. Augusto Fernández (ESP/Kalex) 2:06.205

10. Brad Binder (AFS/KTM) 2:06.380

11. Bo Bendsneyder (HOL/NTS) 2:06.387

12. Tetsuta Nagashima (JPN/Kalex) 2:06.463

13. Sam Lowes (GBR/Kalex) 2:06.490

14. Dominique Aegerter (SUI/MV Agusta) 2:06.551

Primera clasificación

16. Iker Lecuona (ESP/KTM) 2:06.614

17. Xavier Vierge (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 2:06.689

24. Jorge Martín (ESP/KTM) 2:07.267

Vuelta rápida de entrenamientos (Vuelta 12): Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up), 2:05.777 a 168,8 Km/h.

Récord del circuito (2017): Franco Morbidelli (ITA/Estrella Galicia 0'0 Kalex), 2:06.690 a 167,6 Km/h.

Récord de vuelta más rápida (2019): Fabio di Giannantonio (ITSA/Speed Up), 2:05.777 a 168,8 Km/h.