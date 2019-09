Márquez reconoce que sus rivales van rápido en Misano Adriático

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del Mundial de MotoGP con 78 puntos de ventaja, reconoce que, por ese hecho, tiene cierto margen, "pero no lo quieres gastar, aunque tienes margen para cometer algún error".

"Tuvimos la primera toma de contacto con este circuito en los test, y pudimos ver que todas las Yamaha fueron muy rápido, las cuatro, no sólo Fabio, que era el que más, pero el resto fueron muy, muy rápidos, y luego estábamos, quizás, nosotros, las Suzuki y Ducati, quizás un pelín por detrás", reconoció Márquez sobre el rendimiento en pista en esas pruebas hace dos semanas en este mismo escenario.

"Habrá que ver cómo está la pista e intentar, una vez más, pelear por la victoria", señaló el piloto de Repsol.

"Está claro que te puedes caer, pero si pasa que no sea por exceso de ganas, pero al final este es un circuito que se me da bastante bien, el año pasado me supe mantener tercero, y acabar segundo; gané en 2017 en agua, porque me lo encontré, me encontré bien, pero no es que por exceso de motivación tenga que ganar sí o sí", explicó Marc Márquez sobre sus posibilidades en Italia.

Márquez restó relevancia al hecho de estar en la carrera de Rossi, de Italia, o de Dovizioso, pues aseguró que él va a lo suyo ya que "al final para mí lo importante es el campeonato y a esos duelos personales, entre comillas, les doy importancia cero, porque mi enfoque personal está en el campeonato, no en una carrera sola, esto es lo más importante".

"Eso sí, el que preocupa más para el futuro es Quartararo, ya que es el piloto de Yamaha que está más en forma, aunque no lo acabe de confirmar con los resultados, pero está pilotando muy bien la Yamaha y es el que va más rápido, luego le falta experiencia en los domingos, pero para el futuro es al que veo mejor, aunque en las motos nunca se sabe", manifestó el piloto de Repsol Honda.