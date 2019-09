Fernández invierte el orden

Misano Adriático (Italia), 13 sep (EFE).- El español Augusto Fernández (Kalex), quien por la mañana se tuvo que conformar con el segundo mejor tiempo, invirtió el orden al final de la primera jornada del Gran Premio de San Marino en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático al convertirse en el más rápido de la categoría de Moto2.



Fernández, que marcó un mejor tiempo de 1:38.325, superó por apenas 49 milésimas de segundo al líder del mundial, el también español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que fue uno de los grandes protagonistas de la segunda sesión de pruebas libres.



El japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), autor del mejor tiempo matinal, bajó ese registro en la cuarta vuelta de la sesión vespertina al rodar en 1:38.473, seguido muy de cerca, a apenas 84 milésimas de segundo, por Alex Márquez, quien en su sexta vuelta rodó en 1:38.557, que ya era su mejor tiempo personal.



Pero Nagashima no consiguió mejorar sus propios registros a lo largo de la sesión y esa circunstancia le hizo verse relegado a la cuarta plaza, superado por Augusto Fernández, Alex Márquez y Fabio di Giannantonio (Speed Up).



Tras ese giro rápido, Márquez entra en sus talleres para ajustar nuevamente su Estrella Galicia 0'0 Kalex y regresar a la pista para continuar rodando y, de paso, arañar algunas milésimas de segundo a su marca personal pues una vez que regresa a pista, en apenas cinco giros, se puso al frente de la tabla con un tiempo de 1:38.456, diecisiete milésimas de segundo más rápido que Nagashima, si bien después aun arañó unas milésimas a su tiempo para dejarlo en 1:38.374, pero no fue suficiente ya que Augusto Fernández consiguió rodar en 1:38.325 y con ello garantizarse la primera posición.



Con todo, el líder del mundial acabó segundo, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up), y también de Tetsuta Nagashima y Lorenzo Baldasarri, mientras que el suizo Thomas Luthi (Kalex), segundo en la provisional del mundial empatado a puntos con Fernández, no pasó de la decimotercera posición, un registro muy preocupante para los intereses del helvético, quien tendrá que mejorar si quiere plantear batalla a sus rivales en la segunda carrera por tierras italianas.



Con Fernández y Márquez entre los españoles más destacado, Iker Lecuona (KTM), que por la mañana fue el peor entre los representantes españoles, mejoró su situación para convertirse en el tercero en discordia, duodécimo, por delante de Xavier Vierge (Estrella Galicia 0'0 Kalex), decimoquinto, y de Jorge Martín (KTM), que acabó tras éste.



Jorge Navarro (Speed Up) no estuvo demasiado acertado y, si bien mejoró en casi tres décimas de segundo su marca personal, al final esta le relegó a la decimonovena posición, cuando por la mañana había sido decimotercero y quizás en esa circunstancia influyó la caída, sin consecuencias físicas, que sufrió durante la sesión y que le permitió completar sólo once vueltas.



Juan Antonio Lladós