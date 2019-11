Álex Márquez: "Este título es para los que siempre creyeron en mí"

El piloto cerverino Álex Márquez, campeón del mundo de Moto2, dijo este sábado en la celebración de su segundo título mundial que se lo dedica a "todos los que creyeron" en él. "Es para toda la gente que me ha ayudado, me ayudó y creyó en mi cuando, en el 2015 y 2016, no me adaptaba a la categoría. Toda esa gente me ha ayudado, me ha hecho creer y, al final, lo he conseguido", dijo.



"Y, desde luego, creo que el equipo que hemos creado este año ha sido decisivo para lograrlo. Me han dado la confianza y el cariño y el apoyo que precisaba", insistió.



La diferencia entre este título y el logrado de Moto3 en 2014 es evidente. "Cuando gané el título de Moto3, era muy joven (tenía 18 años) y no me paraba a pensar, pero ahora lo estoy disfrutando mucho. Cuando pasas años difíciles, como pasé en 2015 y 2016, aprendes a valorar las cosas, pero eso me sirvió para poner los pies en el suelo y madurar", aseguró.



La victoria la consiguió luchando hasta casi el último suspiro y el menor de los Márquez comentó que "muy poca gente" puede hacerse a la idea de "lo mucho" que le ha costado, "de lo mucho" que ha entrenado y "de lo mucho" que le ha costado "no perder la concentración".



Alex Márquez afirmó que este segundo título no le ha cambiado: "Sigo entrenándome a tope y peleando por mis sueños. Yo no pienso en lo que dirán, simplemente trato de ser mejor cada día por mí, por mi gente y por mi equipo".



En cuanto a que le comparen constantemente con su hermano Marc, Alex admitió que ha aprendido a convivir con eso. Aseguró que "hace unos años" sí se fijaba mucho en ello, pero que ahora ya sabe "cómo va esto" y está "muy orgulloso de ser el hermano de alguien que ha logrado ocho títulos mundiales"



El próximo año seguirá llevando el número 73 y no el 1 de campeón del mundo. "Me encanta mi número, lo elegí yo, me trae suerte y me gusta. Personalmente creo que el número uno solo lo puede llevar el campeón del mundo de MotoGP, la categoría reina", opinó.



Alex Márquez confirmó que el año próximo seguirá en Moto2 y en el mismo equipo. "Ahora no me preocupa nada más que poder celebrar hoy en Cervera el doblete con mi hermano Marc. La próxima semana iré a Valencia para intentar ganar y empezar ya a preparar la próxima temporada", comentó.