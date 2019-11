Alex Márquez está "muy orgulloso" de que hablen de él para MotoGP

Cheste (Valencia), 15 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), campeón del mundo de Moto2, dijo este viernes que se siente "muy orgulloso" de que se hable de él para subir a MotoGP, pero señaló que sabe "lo mismo" que los periodistas que le preguntan sobre ese asunto.



"Aunque lo repita una vez, dos o tres, estoy centrado aquí", destacó. "Mi futuro ya sabéis cuál es. Aunque toda la expectación que hay en torno a mí es un orgullo, no depende nada de mí y no tengo ninguna propuesta encima de la mesa, por lo que yo estoy centrado en lo mío, que es dar gas aquí", recalcó el pequeño de los Márquez.



"Todo lo demás es hablar por hablar, de verdad, no hay nada. Me halaga que Alberto -Puig- haya dicho que soy una opción más, pero ya está, no puedo decir nada más, sólo puedo centrarme en lo mío, hacerlo lo mejor que pueda y lo demás ya se verá", afirmó el piloto de Estrella Galicia 0'0.



"Cierto que se ha abierto una posibilidad inesperada con la retirada de Jorge -Lorenzo-, que ha pillado a todos por sorpresa, pero es que ya lo han dicho Alberto y Honda, que necesitan tiempo para decidir y hay que respetar lo que decida Honda. Hay que esperar y ni ellos ni tampoco yo queremos tomar decisiones precipitadas, el tiempo nos dirá", manifestó al respecto Álex Márquez.



Sobre las declaraciones de su hermano, Marc Márquez, ensalzando sus cualidades, Alex Márquez indicó: "Cualquier hermano lo haría, y que lo diga Marc de mí siempre es un orgullo; nosotros ya hemos hecho el trabajo en pista, he hecho la temporada lo mejor que he podido y la voy a cerrar de la mejor manera posible, con una victoria si es posible y es así, si haces buenos resultados, cuando llegan estas cosas".