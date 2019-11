Alex Márquez ante ´el peor día de toda la temporada´

Cheste (Valencia), 16 nov (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), quien finalizó decimoquinto los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2, fue sincero al afirmar que había sido "el peor día de entrenamientos de toda la temporada".



"Por la mañana hemos dado un pequeño paso con respecto a ayer, pero todos han mejorado en el tercer libre y después he tenido una caída y ha sido difícil recuperar las sensaciones con la moto", comentó el pequeño de los hermanos Márquez, en el "ojo del huracán" por la posibilidad de subir ya a MotoGP de la mano de su hermano Marc y en el equipo Repsol Honda.



"Se está escribiendo, se están diciendo mil cosas, pero nosotros no tenemos ninguna novedad; son noticias que salen pero yo no sé nada, estoy centrado en esta carrera, pero está claro que el que hablen de ti fuera es una situación que hay que llevar y no lo estoy llevando de la mejor manera, aunque espero darle la vuelta mañana en carrera", reconoció el piloto de Estrella Galicia 0'0, quien tiene contrato en vigor con este equipo también en 2020.



Alex Márquez atribuyó sus problemas al hecho de que "el nivel de agarre en el asfalto no es el mejor y no estamos demostrando nuestro potencial real y al frenar, no me siento cómodo para atacar las curvas y es donde estoy perdiendo más".



"Mañana necesitamos dar un paso claro hacia delante desde el principio y luego ya veremos cómo va la carrera, pero no estoy contento por lo que intentaré hacer una buena salida y dar el máximo para tener un buen final de temporada", señaló Alex Márquez.



"La caída de esta mañana también ha afectado pero todos han ido muy rápidos; son sólo cuatro décimas, no es que sea un mundo, pero nos faltan algunos detalles así que mañana tomaremos otra dirección para ver si encontramos algo", explicó el piloto de Estrella Galicia 0'0.