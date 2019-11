Binder sentencia el subcampeonato de Moto2 con una victoria

El surafricano Brad Binder (KTM) sentenció el subcampeonato del mundo de Moto2 con una victoria en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana que se disputó en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste y en el que el ya campeón del mundo español Álex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) se fue al suelo cuando estaba protagonizando una gran remontada.



Márquez, que no estuvo acertado en los entrenamientos, salió desde la decimoquinta posición y en apenas un par de vueltas era séptimo, si bien llegó a ocupar la quinta posición, pero un error en la curva once le hizo rodar por los suelos pero, todo pundonor, recuperó su moto y acabó la carrera, que se vio recortada de las 25 vueltas iniciales a "sólo" dieciséis, en la última posición



Jorge Martín (KTM), desde la segunda posición de la salida, no se dejó sorprender en la misma, sabedor de que la carrera se había visto reducida a sólo 16 vueltas de las 25 previstas inicialmente por los accidentes sufridos durante la prueba de Moto3, lo que les obligaba a no cometer errores que luego no podrían enmendar por falta de tiempo.



Con Martín líder, tras su estela se situaron el suizo Thomas Luthi (Kalex), el surafricano Brad Binder (KTM) y el español Jorge Navarro (Speed Up), que había sido el más rápido de entrenamientos.



Luthi y Binder protagonizaron sendas vueltas rápidas en el segundo giro para situarse al frente de la prueba, mientras que Martín no pudo aguantar el ataque de sus rivales y en poco espacio de terreno pasó desde el liderato a la cuarta plaza mientras que por detrás se intentaban acercar los pilotos de Estrella Galicia 0'0, Xavier Vierge y Álex Márquez, sexto y séptimo en el tercer giro.



La carrera no tardó en dejar bastante definidas sus posiciones pues con dos vueltas rápidas de Luthi, en el quinto giro ya se había quedado solos delante él, Binder y un poco más rezagado Navarro, con Stefano Manzi (MV Agusta) como referencia del grupo perseguidor, en el que se encontraban Jorge Martín, Xavier Vierge, Álex Márquez y Augusto Fernández (Kalex), entre otros.



Con el paso de las vueltas Manzi consiguió recuperar terreno hasta "engancharse" a la rueda de Navarro para completar un nuevo cuarteto en cabeza de carrera, siempre liderada por Luthi, que se jugaba el subcampeonato con Brad Binder y que con ese resultado superaba al surafricano por un solo punto.



Pero Brad Binder había estudiado muy bien a su rival y en el decimotercer giro, el mismo en el que Álex Márquez se iba por los suelos con su Estrella Galicia 0'0 Kalex cuando era ya quinto, el surafricano superó al helvético, imprimió un ritmo un poco mayor y logró la ventaja en metros suficiente como para certificar la victoria en Valencia y con ello el subcampeonato mundial.



Thomas Luthi se tuvo que conformar con la segunda plaza y el tercero en el mundial, y ese fue el puesto que ocupó Jorge Navarro en la carrera después de tener un "rifirrafe" final con Stefano Manzi (MV Agusta), del que salió mejor parado el piloto español, cuarto en la clasificación final del mundial de Moto2.



La quinta plaza final fue para Jorge Martín, por delante de Augusto Fernández y de Xavier Vierge, mientras que Alex Márquez ya no pudo hacer nada en lo poco que quedaba de carrera y cerró la clasificación en la trigésima posición.