Ana Carrasco: ?El objetivo es ganar el próximo Mundial?

Madrid, 21 nov (EFE).- La piloto española Ana Carrasco (Cehegín, Murcia, 1997) continuará una temporada más con Kawasaki en el equipo Provec en la categoría Supersport 300, en un año en el que, según aseguró en una entrevista con EFE, el ?objetivo? claro es el de ?ganar el Mundial? para revalidar el título que logró en 2018 y posteriormente subir de categoría.



La murciana acabó tercera en la pasada edición en la que le penalizaron sus dos caídas en las dos primeras carreras, pero a pesar de esto lo valora como ?un año positivo? en el que, destaca, ha ?mejorado mucho en el cuerpo a cuerpo?.



Pregunta: ¿Cómo valora la temporada?



Respuesta: El año ha sido positivo, en general. Aunque el objetivo era intentar ganar el campeonato otra vez, pero por los ceros del principio, que caí en Aragón y luego en Inglaterra, ha sido difícil recuperar tantos puntos, pero sí que la temporada ha sido muy buena. A nivel de pilotaje creo que ha sido mejor que en 2018 aunque el resultado final no haya sido ser campeona del mundo. Creo que hemos dado un paso adelante y creo que la base para el año que viene es muy buena.



P: Una temporada a la que llegaba como campeona del mundo, ¿notó que por esto hubiera un cambio de cómo le trataban en pista otros pilotos?



R: Cambia que al principio eres el objetivo a batir y hace las carreras más difíciles, pero nuestro problema sobre todo ha sido que en la primera carrera caí por culpa de otro piloto e ir todo el año ya a remolque en un campeonato tan corto como el nuestro, con nueve carreras, es complicado.



P: ¿Qué ha aprendido más de este año?



R: Sobre todo con el paso adelante que he dado a nivel personal con el nuevo equipo, creo que la experiencia que tienen me ha hecho mejorar. También con el trabajo en pretemporada a nivel de técnica de pilotaje, he mejorado mucho el cuerpo a cuerpo y soy más rápida; he mejorado el tiempo prácticamente en todos los circuitos.



P: Y en una semana tiene un premio muy especial ya que va a probar la moto de Jontathan Rea



R: La prueba de la moto de Rea va a ser algo muy guay, creo que es el mejor regalo que nos pueden hacer por estas dos temporadas que hemos hecho, con un buen rendimiento. Es un poco el premio al título del año pasado y estoy deseando poder subirme.



P: ¿Se prepara de alguna forma especial?



R: Al final es una moto, tiene dos ruedas y un manillar (ríe). Claro que corre mucho más y el peso es diferente, pero tampoco hay que ir a hacer ningún récord. Es un premio el poder subirme en una moto así y toca pasárselo bien.



P: A veces os dicen que volváis con las llaves, pero en este caso le habrán pedido que vuelva con la moto y con las llaves, ¿no?



R: (Ríe). Sí, volver con la moto es importante porque luego Rea tiene que estar por la tarde probando cosas para el año que viene, así que es importante mantener la moto segura.



P: Un Jonathan Rea que, a pesar del gran inicio de Álvaro Bautista, ha vuelto a ganar y es su quinto título de Superbikes. ¿Es imbatible?



R: Este título no ha sido fácil porque cuando llegó Álvaro ganó las once primeras carreras con una ventaja muy grande sobre los demás y parecía imposible ganarle, pero se mantuvo seguro y fue capaz de hacer segundo en todas las carreras en las que Álvaro ganó y la diferencia de puntos no era tan grande. Esperó para aprovechar sus oportunidades y forzando a Álvaro a que cometiera errores. Más que Rea ganar el título, creo que Álvaro lo ha perdido.



P: Uno de los nombres del momento ha sido estos días el de Jorge Lorenzo que anunció su retirada por sorpresa el pasado fin de semana tras una mala temporada, ¿lo entiende?



R: Es difícil porque es una decisión que se toma a nivel personal y tampoco ha expuesto mucho los motivos. Este año como ha tenido muchas lesiones y correr en Moto GP cuando no estás al 100 por 100 físicamente es casi imposible. Equipo nuevo, moto nueva, empezó lesionado de la muñeca, luego las vértebras? competir así hace que tengas un poco de miedo de volver a caerte, de volver a hacerte daño, y te limita a nivel de rendimiento. Después de los años que lleva está claro que es uno de los mejores pilotos que hemos tenido en Moto GP y al final cuando dejas de disfrutar de esto hay que parar y creo que él ha dejado de disfrutar; así que creo que es una buena decisión por su parte.



P: Habla del miedo, pero desde fuera nos parece que incluso están un poco locos por ir a más de 300 kilómetros por hora y cuando os caéis ya estáis pensando en coger la moto otra vez?



R: Entendemos las caídas como parte del trabajo y normalmente no te sueles hacer daño, por eso no hay miedo. Sí que cuando tienes una lesión el miedo viene porque normalmente volvemos antes de tiempo y cualquier caída hace que la lesión vuelva o que vuelva otra peor; entonces da miedo, da respeto. Al final no estamos locos, hacemos un deporte y lo intentamos llevar un poco al límite, pero somos personas y tenemos sentimientos y miedo como cualquier otro.



P: Hablemos del futuro. Ha decidido quedarse un año más en Supersport 300, ¿cuál es el objetivo para la próxima temporada?



R: El objetivo es ganar el Mundial; no hay otro. Creo que tenemos una buena base. He decidido esperar otro año más a cambiar de categoría porque creo que puedo conseguir otro título aquí y el objetivo es ese. Estamos trabajando ya, empezando la temporada súperpronto para intentar conseguir el objetivo sí o sí.



P: Habla de cambiar de categoría el próximo año, ¿tiene algo ya en mente?



R: De momento, de cara a 2021 no me he planteado a dónde quiero ir. Creo que lo importante es estar 100 por 100 concentrada en lo que tengo que hacer ahora, tenemos todo el 2020 por delante y es el objetivo principal. Si tenemos un buen 2020 seguramente las opciones para 2021 serán mucho más fáciles y abiertas, entonces mi objetivo es intentar ganar el título y una vez que lo ganemos tomar un camino diferente, cambiar de categoría?. Al final dar un salto.



P: Un final de 2020 en el que acaba su contrato con Provec, de Kawasaki, por lo que es un año importante para ganarse la renovación o buscar una nueva aventura.



R: Estoy muy tranquilo porque Provec es mi familia y sé que no voy a tener ningún problema en continuar. Además, no tengo intención en salir de Provec. En ese sentido, deportivamente, estoy muy tranquila. Toca trabajar y conseguir los objetivos. En el futuro, vaya donde vaya, seguiré ligada a Provec.



P: He leído en Twitter que un periodista portugués estaba haciendo un hilo de las mujeres deportistas que han cambiado la historia y llega a la actualidad y la menciona a usted por haber ganado el Mundial. ¿Le ha dado tiempo a valorar lo que está haciendo?



R: No mucho, lo valoro mucho a nivel deportivo porque mi objetivo era ser campeona del Mundo y es seguir ganando cosas. Estoy muy centrada en lo que haga ahora mismo. Soy consciente de que es un poco un cambio por el hecho de ser mujer, de haber sido la primera, y espero que sea un cambio de cara al futuro para que no sea raro ver a una chica correr el Mundial; pero no me he parado a pensarlo porque esto es como una pelota en la que todos estamos dentro y no te paras a pensar lo que has conseguido. Creo que me daré cuenta cuando pare de correr.



P: ¿Y le hace más fácil la vida haber sido campeona?



R: En parte sí porque yo siempre he dicho que lo podía hacer, pero decirlo es fácil y hacerlo no tanto. Entonces ahora, después de haberlo conseguido, todo el mundo sabe que lo puedo hacer. Dentro del deporte es muy importante que la gente confíe en ti, que te de material competitivo y antes de demostrarlo es difícil que te lo den. En ese sentido es como partir desde otro punto porque sé que de aquí en adelante sé que voy a tener equipos competitivos, motos competitivas que me dejarán seguir avanzando y seguir consiguiendo cosas.



Óscar Maya Belchí