Álex Márquez: "Cuando comparan a alguien con Marc, todos pierden"

Los pilotos españoles Marc y Álex Márquez compartirán equipo a partir de 2020 en MotoGP sin temor a las comparaciones y es que, según subrayó el hermano pequeño, "todos o la gran mayoría pierden" frente al ocho veces campeón del mundo.

En una entrevista conjunta a la revista GQ, Marc Márquez aseguró que era su "sueño" ver a Álex en MotoGP. "Estoy muy contento de que pueda aprovechar esta oportunidad en HRC. Además, él ha sido valiente y tiene mérito aceptar un reto así, otros pilotos no han aceptado este reto", señaló el vigente campeón de la categoría reina de motociclismo.

Álex Márquez explicó que no tuvo dudas cuando "salió la oportunidad" de acompañar a su hermano, dada la retirada del también español Jorge Lorenzo. "Me siento preparado", dijo. "Cuando un equipo como HRC se interesa por ti, no puedes pensártelo y debes aceptar", abundó.

Preguntado por si supone una presión extra en su vida ser el hermano de Marc Márquez, contestó: "Es algo con lo que llevo tiempo conviviendo y ya estoy acostumbrado. La gente te compara por ser 'el hermano de', pero yo hago mi camino, soy Álex Márquez y luego si la gente te quiere comparar tampoco lo puedo controlar. Aunque tampoco me preocupan las comparaciones con Marc. Cuando comparan a alguien con Marc, todos o la gran mayoría pierden. Tener ocho campeonatos del mundo con sólo 26 años es un reto difícil de superar. Lo que puedo decir es que yo me siento muy orgulloso de ser su hermano".

En ese sentido, Marc Márquez asume que la presión "será enorme" pero confía en que su hermano "la gestione bien". "Él ha aceptado el reto y eso es porque se siente preparado. Además, él tiene que ser consciente en todo momento de que ésta será su primera temporada en MotoGP", indicó.