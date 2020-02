Jorge Lorenzo: "Si en Valencia dije al 99% que no volvería, ahora podría ser 98%".

Los que compartieron garaje durante tres temporadas en el por entonces Movistar Yamaha, años y equipos después han vuelto a coincidir en el mismo lugar. Jorge Lorenzo y Valentino Rossi volverán a compartir equipo en la temporada 2020.

El 14 de noviembre de 2019, Jorge Lorenzo anunciaba en Cheste que, tras ese último Gran Premio de la temporada, se retiraría como piloto profesional, sin dar ninguna pista sobre su futuro. Tres meses después, Yamaha estaba en boca de todos. La fábrica de Lin Jarvis había contratado a Quartararo, había renovado a Viñales y dejaba en el aire el futuro de Valentino Rossi, pendiente de su decisión. Por si fuera poco, publicaron un cuarto comunicado: Jorge Lorenzo será piloto probador del Monster Energy Yamaha, por lo que trabajará para Maverick Viñales y Rossi en la temporada 2020.

La pretemporada ha dado comienzo en Sepang y Jorge Lorenzo ha vuelto a subirse a la moto con la que fue Campeón del Mundo en tres ocasiones. "Ha sido un día muy esperado. Tenia muchas ganas de ver si la moto había cambiado mucho en tres años o si había perdido varios puntos fuertes que tenía. Pero he visto que no, las características de la moto siguen siendo iguales. Tiene muchos puntos fuertes", comentaba el piloto. "Ya hemos analizado algunos puntos débiles e intentaremos solucionarlos en un futuro próximo".

La Yamaha, según palabras del mismo Lorenzo, es idea para su estilo de pilotaje. "En seguida he visto que la moto sigue siendo dócil, con un motor muy suave para el piloto, no es muy física. Para mi estilo de pilotaje es ideal. Llevaba tres meses sin subirme en una MotoGP y tres años sin subir a la Yamaha, por eso el comienzo ha sido lento". Aún así, hemos ido mejorando vuelta a vuelta y estoy muy contento. La moto sigue siendo muy competitiva y el equipo es perfecto. Estoy seguro de que con el trabajo de todos la mejoraremos aún más", afirma el 99.

Jorge Lorenzo tiene claro que no volverá a trabajar en el Mundial como piloto profesional y así lo expresó en la rueda de prensa del Monster Energy Yamaha. "Mi primera idea cuando me retiré fue retirarme completamente. Al pilotar la Yamaha sentí de nuevo esa felicidad que hacía mucho tiempo que no sentía. Estos tres días han sido muy felices para mi. Si en Valencia dije al 99% que no volvería, ahora podría ser 98%", decía entre risas.

La nueva aventura de Lorenzo ya ha comenzado y en la primera sesión de test en Sepang se quedó a solo un segundo del más rápido e hizo de coach para Valentino explicándole algunas trazadas. "Jorge está en un gran estado de forma. Muy simpático y tranquilo. Parece que cunado deja de correr le mejora mucho el carácter. Espero que algún día me pase eso a mi", añadía el italiano.