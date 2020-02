Los pilotos de KTM han hablado: "Estaremos eternamente agradecidos"

Sus pilotos, Pol Espargaró y Brad Binder en el Red Bull KTM Factory Racing, y Miguel Oliveira e Iker Lecuona como parte del Red Bull KTM Tech3, han hablado ante las cámaras analizando su paso por el Mundial con KTM, el nuevo proyecto que ha llevado a cabo la marca de cara a mejorar los resultados y sus expectativas para la temporada que comenzará en Qatar el próximo 6 de marzo. La marca austriaca, que ha celebrado su presentación recientemente, empezará el que será su cuarto capítulo en la categoría reina.ante las cámaraspara la temporada que comenzará en Qatar el próximo 6 de marzo.





Pol Espargaró: "Creo que mi equipo y yo estamos en nuestro mejor momento"

Pol Espargaró se enfrenta a la que será su séptima temporada en MotoGP. El piloto de Granollers lleva cuatro años compitiendo con KTM y, durante el paso de estos cuatro años, sus resultados no han hecho más que mejorar. Todo cambió en Valencia 2018, donde el pequeño de los Espargaró se hizo con su primer podio en la categoría reina. Desde entonces, durante la siguen te temporada, KTM y él destacaron sobre el resto, siendo el equipo que más progresaba de la parrilla. Ahora, a las puertas del comienzo de la temporada 2020 del Mundial, KTM presenta un nuevo proyecto en el que han estado trabajando durante la pretemporada.

"Ha sido un camino súper largo y duro. El proyecto es muy ambicioso, pero eran tan nuevo que nadie podía predecir lo que iba a pasar. Llevamos suspensiones distintas, un chasis completamente distinto y una filosofía de trabajo muy distinta a la que tienen los demás", comentaba Espargaró. "Queríamos ganar cuando no estábamos preparados, pero son todos los pequeños fracasos que hemos tenido desde que comenzó este proyecto los que nos han llevado a donde estamos ahora. La gente nos envidia, quieren estar donde estamos nosotros. Los pilotos quieren ser mis compañeros de equipo en el Red Bull KTM Factory Racing. Es algo que me hace estar muy orgulloso".

Tras años de trabajo sin buenos resultados, Pol Espargaró apunta que piensa que lo mejor aún está por llegar. "Tengo más experiencia que nunca y físicamente estoy mejor que nunca. Creo que estoy en mi mejor momento. No existe dinero en el mundo que pueda pagar un equipo humano como el que yo tengo alrededor en KTM, tengo a los mejores profesionales a mi lado y creo que ellos también están en su mejor momento", concluía.





Brad Binder: "Mi situación en Moto2 la temporada pasada es una muestra del poder de esta fábrica"

Subcampeón del Mundo de Moto2 en 2019, consiguiendo ganar cinco carreras durante la temporada y tres consecutivas al final de esta. Tan sólo se quedó a tres puntos de conseguir el título de Campeón, acabando el año con 75 puntos. El sudafricano acaba de aterrizar en MotoGP con el mismo equipo que le ayudó a ser

"Solo puedo darle las gracias a KTM por todo el trabajo que ha hecho. Cuando empiezas mal la temporada solo puedes esperar a ver cómo se van dando las cosas y seguir adelante con lo que venga. Sin embargo, para mitad de la temporada pasada ya estábamos luchando en cada una de las sesiones", comentaba Binder recordando su remontada. Analizando su campeonato de Moto2, asegura que KTM es una marca con mucho poder. "Luego llegó Austria, donde conseguí la primera victoria de la temporada para KTM y mi equipo en la era de los motores Triumph. Desde aquel Gran Premio estuvimos en el podio casi cada domingo. Esta situación muestra el poder de esta fábrica y lo rápido que las cosas pueden cambiar", comentaba sonriente. "El objetivo siempre ha sido ser mejor cada fin de semana y llegar a MotoGP, cosa que haré esta temporada".



Miguel Oliveira: "KTM ha cambiado mi carrera deportiva"

con KTM ha tenido sus mayores éxitos como piloto. La marca austriaca le acompaña desde 2015. En su primer año con KTM, quedó segundo en la clasificación general de Moto3. Luego, en su aventura por Moto2, pasó de quedar en vigésimo primera posición con el Leopard en 2016, a ser el tercero del Mundial en 2017 con KTM. Un año después, lucharía por el título de Campeón contra Pecco Bagnaia, quedando finalmente como Subcampeón del Mundo de Moto2. "Estaré eternamente agradecido a KTM y Red Bull por lo que han hecho por mí y por mi carrera. Mi relación con esta marca es más que profesional y será difícil de romper", decía Oliveira.

"KTM Tech3 es un equipo reconocido por su profesionalidad y por la experiencia de todos sus miembros. Lo que más valoro es el poder aprender de un equipo que gana carreras, que hace poles, que tiene mucha experiencia en el Campeonato y que, al mismo tiempo, me transmite mucha calma. Todo el equipo es maravilloso. Es una experiencia muy positiva para mí. Estar en el Tech3 es justo eso: una familia", comentaba el portugués, asegurando, además, que la marca había demostrado lo que quieren llegar a ser en MotoGP, "gigantes".

Miguel Oliveira es reconocido entre el resto de pilotos por ser el único portugués de la parrilla, pero, afirma, esta situación no le hace tener ninguna ventaja sobre los demás. "Ser el único portugués de la parrilla hace que no tenga que compartir el primer plano con otros como tienen que hacer españoles e italianos, por ejemplo, pero no creo que mi nacionalidad me aporte ninguna ventaja a la hora de negociar contratos o de mantener mi puesto en MotoGP. Es todo mérito mío como piloto".





Iker Lecuona: "Toda mi vida he soñado con llegar a MotoGP"

se estrena esta temporada en la categoría reina, sigue sorprendido por todo lo que está viviendo con la oportunidad que KTM le ha brindado. El piloto valenciano viene de competir en Moto2 con KTM desde 2018, temporada en la que era parte del equipo Swiss Innovative Investors, que pasó en 2019 a ser el American Racing KTM. A finales de la temporada pasada, la marca austriaca le permitió correr en el Gran Premio de Valencia en MotoGP con una RC16 del KTM Tech3 en sustitución de Miguel Oliveira, que estaba lesionado. "Fue una experiencia alucinante", aseguraba Lecuona.