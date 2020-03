Pleno de Yamaha Castro en Almonte

El Campeonato Andaluz de Motocross albergó su tercera cita del calendario en Almonte, en el que la escudería sevillana Yamaha E. Castro Racing logró llevarse la victoria en todas estas categorías y firmar, sin duda, un excelente inicio del mes de marzo.

La estructura de Yamaha E. Castro llegaba con cuatro pilotos: Carlos Campano en MX1, José Antonio Aparicio en MX2, Salvador Pérez en MX85 y Raúl Álvarez en MXMaster.

Campano regresó al andaluz de Motocross para sumar dos victorias de mangas, pero sobre todo fue en la segunda carrera donde tuvo una gran lucha con Julien Bill, que finalmente terminó ganando el representante de E. Castro. El nazareno está en un momento dulce de su carrera deportiva y lo demuestra cada vez que sube a bordo de su Yamaha. El líder de la serie española de Motocross en MX Élite sigue rindiendo de forma magistral con su Yamaha YZ450F. "Esta carrera ha sido un buen entrenamiento de cara al Nacional. El circuito estaba espectacular y era complicado adelantar. Salí en las dos mangas tercero o cuarto y la salida era un poco peligrosa. Aunque salí bien no me metí en la pelea por entrar delante en la curva, pero esto al final me costó tener que adelantar para ganar. Me encontré bien con la moto y el circuito. Estoy muy contento de cómo está marchando el año"

En MX2 era otro hispalense de Yamaha E. Castro, José Antonio Aparicio, quien se llevaba la victoria en la pista arenosa de Almonte. Esta cita le ha servido al joven sevillano para mejorar su rendimiento tras una lesión en un pulgar de la mano izquierda. En los entrenamientos cronometrados no estaba del todo a gusto con las sensaciones, pero todo cambio en las mangas donde pudo asegurar la primera plaza en ambas carreras. "Terminé sexto en los entrenamientos cronometrados sin tener buenas sensaciones con la pista, pero en la primera manga todo cambió después de una buena salida y algún cambio en la moto. Pude llevarme la victoria en las dos mangas. Esta pasada semana he dado un gran paso tras mi lesión. Estoy motivado para seguir sumando buenos resultados", afirmó Aparicio.

Salvador Pérez, por su parte, registraba su primera victoria general en MX85 en Andalucía con un tercer puesto en los entrenamientos cronometrados, una primera posición en la primera manga y un tercer lugar en la segunda carrera, que le han llevado al primer cajón del podio en Almonte. El piloto más joven de la estructura sevillana ha sabido adaptarse a las circunstancias del terreno, ya que, como él mismo comentó, la arena no es una de sus superficies favoritas. "Tras acabar tercero en los entrenamientos cronometrados, he mejorado mi resultado en la primera manga con una primera plaza que me ha servido para llevarme la victoria junto con otro tercer lugar en la última manga del día".

Por último, Raúl Álvarez ha podido salir de Almonte con un doblete bajo el brazo. "En los entrenamientos cronometrados pude hacer la pole y ganar en esta pista en la primera manga haciendo el 'holeshot'. En la segunda carrera lo hice de nuevo, pero sufrí una caída. Sin embargo, puede remontar para adjudicarme la primera plaza", comentó.