El Mundial de Superbikes aplaza su cita en Qatar

El Mundial liderado por Alex Lowes tras el Yamaha Finance Australian Round en Phillip Island también se ha visto afectado por el coronavirus. La segunda fecha marcada en el calendario, la Lauretana Watar Qatar Round que se iba a celebrar en el Circuito Internacional de Losail, tendrá que ser aplazada.

La Federación Internacional de Motociclismo y Dorna Sports, organizadores del Mundial de Superbikes, confirmaron la situación. Las carreras que se iban a celebrar en Qatar en el fin de semana del 13 al 15 de marzo tendrían que ser pospuestas hasta nueva orden debido a la crisis del coronavirus.

"Las restricciones en Qatar han sido reforzadas, afectando, sobre todo, a los pasajeros italianos. Las personas que lleguen desde este país directamente o que hayan estado en Italia en las dos semanas anteriores serán puestas en cuarentena inmediatamente por un mínimo de catorce días", explicaba el comunicado.

Es la misma razón por la que se suspendió la celebración de la carrera de la categoría reina del Mundial de MotoGP en el mismo trazado catarí, que se celebrará este fin de semana solo con las categorías de Moto2 y Moto3.

Así como la presencia de italianos en el Campeonato Mundial de Motociclismo es abundante, en el Mundial de Superbikes no es menos. "La participación italiana en WorldSBK, ya sea en pista o no, es decir, de pilotos, técnicos y equipos, es vital".

Por el momento, la clasificación se mantiene con Lowes en cabeza tras la primera ronda de la temporada. Al piloto británico le sigue su compatriota, Scott Redding. El siguiente en la tabla es Toprak Razgatlioglu, que se posiciona tercero por delante de Jonathan Rea, el actual y cinco veces campeón de WSBK. Álvaro Bautista tras esta primera ronda en Australia se encuentra sexto en la clasificación y asegura "vamos por el buen camino".

