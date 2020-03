Albert Arenas: "Ha sido la mejor carrera de mi vida"

En un fin de semana muy diferente al que se esperaba tan solo hace unas semanas, donde solo han competido Moto2 y Moto3, se ha puesto el listón alto para la categoría reina en lo que a espectáculo se refiere.

La carrera de la categoría más pequeña del Mundial daba comienzo en el Circuito Internacional de Losail, en Qatar, cuando el reloj marcaba las 16:20 hora local. La noche acababa de empezar a caer cuando Albert Arenas se había proclamado líder del Mundial en la primera cita de la temporada, subiéndose al escalón más alto del podio. "Estoy muy feliz de conseguir este resultado, sobre todo por la forma en que lo hemos hecho", decía el piloto tras la carrera.

"En los test estuvimos entrenando el ritmo vuelta a vuelta y el inicio de carrera. He intentado replicarlo aquí para hacer hueco con el resto, pero no lo he podido conseguir. Han pasado las vueltas y estaba más o menos tranquilo, pero iba muy al límite. Acabar así ha sido perfecto", comentaba Arenas para DAZN.

Cada vuelta se podía apreciar que, cuando los pilotos pasaban por meta, se repetía la misma historia. "En carrera, cuando estaba tirando en las 10 primeras vueltas, me enseñaban la moto al final de la recta, es decir, por meta pasaba yo primero. Pero claro, eso me ha hecho pensar que a lo mejor se estaban guardando algo para el final".

"Ha sido cuando he tenido un toque con Suzuki cuando me he quedado séptimo u octavo y ahí he tenido que remontar. Entonces, he podido ver como iban un poco los rebufos", un hecho del que todos hablaban, ya que el viento era fuerte y el rebufo podría ser un factor clave en la recta de meta. "En la penúltima vuelta iba cuarto y me he puesto primero a final de recta. Poder hacer ese sector primero ha sido clave. Si soy sincero, no me importaba acabar segundo. Hoy era importante terminar teniendo en cuenta lo irregulares que fuimos el año pasado", decía el piloto catalán.

Toda la pretemporada han destacado las Honda en Moto3, siendo para las KTM un reto afrontar la primera carrera frente a ellas. "Nos la hemos jugado porque hemos montado el motor muy tarde y hemos ido justos con el freno motor, hemos sufrido. Cuando he visto la clasificación, tenía ocho hondas detrás, así que aún tenemos que mejorar", comentaba.

"Tengo que asimilar la victoria y el hecho de que somos líderes desde la primera carrera. Encima, es la victoria 100 de KTM. Pero bueno, este tampoco era nuestro objetivo principal. El objetivo era sacar el trabajo que hemos hecho durante todo el invierno y durante los test. Hemos sufrido en carrera, pero ha sido increíble. Ha sido la mejor carrera de mi vida. La vuelta de entrada al box me la he pasado entera gritando dentro del casco.", recordaba.

"Me sabe un poco mal la situación que hay porque nosotros estamos aquí y estamos bien. Espero que estemos todos sanos y que podamos correr lo antes posible", decía Albert Arenas con la vista puesta en la siguiente cita, que en principio será Austin, pero que, en esta situación, nadie puede asegurar al 100%.