Jaume Masiá: "En una curva tan lenta no se gana más por salir al verde"

Durante la carrera de Moto3, el piloto valenciano ha luchado por estar delante con su nueva moto del equipo Leopard Racing, el actual equipo Campeón del Mundo de Moto3, llegando incluso a liderar alguna vuelta. Para final de carrera, Masiá había conseguido mantenerse en el grupo delantero, aguantando en tercera posición.

Jaume Masiá se mantenía en posición de podio cuando, por lance de carrera, tuvo que pisar el verde con la consiguiente sanción que conllevaba hacerlo durante la última vuelta. Según el reglamento de MotoGP, cualquier piloto que exceda los límites de la pista durante la última vuelta de la carrera será sancionado con una posición menos en la clasificación final.

Esto no solo le pasó a Jaume Masiá, que perdió su posición en el podio, pasando a ser cuarto él y tercero Ai Ogura, Tony Arbolino, Jeremy Alcoba y Gabriel Rodrigo también se vieron afectados por esta medida.

"Ha sido bastante frustrante, pero son cosas de carrera. Dirección ha tomado esa decisión y es completamente correcta. Nos hubiera gustado una tercera posición después de lo complicado que han sido los test y la adaptación. Pero bueno, aún quedan muchas carreras por delante y tengo muchas ganas de seguir empujando", decía Masiá.

"En la entrada de la frenada ya me he ido un poco largo y otro piloto ha entrado por dentro, ha abierto gas y me ha sacado hacia fuera. Era lance de carrera porque me he quedado sin espacio", explicaba el piloto valenciano. "Las motos son estrechas, pero tampoco cabemos tantos en tan poco espacio. Yo creo que se debería de haber entendido que era la última vuelta y que estábamos todos nerviosos y con ganas de ganar, pero si lo han tomado así por algo será".

"Mi equipo me decía que estuviera tranquilo, que lo estaban hablando, pero cuando se toma una decisión así normalmente es irreversible . Me intentaban trasmitir tranquilidad", decía Masiá aún pensando en lo ocurrido. "Cuando tocas el verde te das cuenta y, en esa situación en concreto, si cortas gas te pasan tres o cuatro. Solo lo he pisado dos veces en toda la carrera".

"Al final, en una curva tan lenta como esa no se gana más por salirte medio metro o dos palmos como me he salido yo. Habrá que pulirlo para la próxima, aún tenemos mucho margen de mejora y hay que conservar la tranquilidad. Espero que llegue el día y el momento en que me encuentre a gusto para aprovecharlo al máximo", concluía Jaume Masiá.