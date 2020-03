Las opciones de MotoGP frente al coronavirus

El Campeonato de MotoGP, que comenzó en Qatar el pasado fin de semana solo con la participación de Moto2 y Moto3, sigue en la incertidumbre. Los casos de coronavirus en el mundo no hacen más que aumentar, como también han aumentado las restricciones en los diferentes países.

Austin, siguiente trazado por el que pasaría el Mundial en una situación normal, está declarado zona de emergencia. Asimismo, las restricciones de movimientos en Italia se han extendido a todo el país, imposibilitando la salida del mismo excepto por razones justificadas, como en caso de trabajo, lo cual abriría una pequeña posibilidad de que pilotos y equipos procedentes del país transalpino pudieran viajar.

Las siguientes citas tras Texas son Argentina y Jerez, para las que no parece haber tantos problemas por el momento. Sin embargo, Francia, que sería el siguiente, se encuentra actualmente en una situación en la que su ministro de Sanidad ha prohibido las reuniones de más de 1.000 personas, por lo que, en caso de que se celebrara este Gran Premio, si nada cambia de aquí a mayo, tendría que celebrarse a puerta cerrada.

Ante la situación en que se encuentra un campeonato que tiene que hacer 13 carreras como mínimo, según ha firmado Dorna con la FIM, se plantean varias posibilidades. Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, declaraba para Radio Cataluña que "las posibilidades de que el Gran Premio de Estados Unidos se celebre el 5 de abril son muy pocas. De todas maneras, ya estamos trabajando para buscar fechas alternativas para la carrera en Austin".

"Tengo la confianza de que el campeonato tendrá más de 13 carreras. Si tenemos que correr en enero, lo haremos", decía Viegas. "Podemos celebrar dos grandes premios un mismo fin de semana o correr a puerta cerrada si no hay otra solución", confirmaba el presidente de la FIM, que, asimismo, aseguraba que barajarían la posibilidad de correr en Portugal si fuera necesario, ya que "Portimão es un circuito reserva, como Estoril y allí no hay restricciones".

Por otro lado, en cuanto al Gran Premio en Austin, según informaba GPOne, el Oficial de Seguridad de la FIM se ha pronunciado ante el rumor de que el Gran Premio de las Américas se traslade a Indianápolis del 3 al 5 de abril. "Obviamente, a día de hoy el circuito no está homologado, pero no hay problemas importantes. Podría aprobarse sin mayor dificultad. Dada la situación crítica no pediremos la luna", aclaraba Franco Uncini.

MotoGP no corre en este mítico circuito desde 2015, cuando Marc Márquez se hizo con la victoria frente a Lorenzo y Rossi, que le acompañaron en el podio. Aunque, finalmente, no será necesario recurrir a esta opción, ya que Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha anunciado que Austin se pospondrá: "Vamos a tener que aplazar Texas para final de año".